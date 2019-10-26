3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması
KONYA (AA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenlendi.
Kültür Merkezi'ndeki 8 bölgenin ilkokullarının birincilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler gösterileriyle jüri karşısında ter döktü.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinden gelerek etkinliğe katılan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.
Akşehir'in dünyanın ortası olduğunu dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:
"Nasreddin Hoca’nın kıssalarındaki hikmeti anlamaya çalışmak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmayı, önümüzdeki yıldan itibaren Türk Cumhuriyetleri üzerinden uluslararası boyuta taşınmayı planlıyoruz."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu da "Nüktedan, halk bilgesi Nasreddin Hoca’nın kimliğinde Türk insanının tüm ve gerçek özellikleri ile dünyaya tanıtılmasını sağlayan Fıkra Canlandırma Yarışmamıza katılan okullarımıza teşekkür ediyor, performanslarından dolayı bütün ekipleri kutluyorum." dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yarışmanın, Nasreddin Hoca'nın hoşgörüsünü genç nesillere öğreterek yaymak amacıyla düzenlenmeye başladığını belirterek ,yarışmanın çocukların sosyalleşmesine katkı sağladığı ifade etti.
Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
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Futbol: Süper Lig
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3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması
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