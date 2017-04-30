3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Konyada başladı

Milli Tıp Öğrenci Kongresi Selçuk Üniversitesi konut sahipliğinde başladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki kongrede konuşan Avicenna Bilim Topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Selvi, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu açıklama etti. Doç. Dr. Selvi, “Türkiyemizin ayrı şehirlerinden, öbür tıp fakültelerinden gelen 450-500 öğrencimizin burada olması bizim için fazla mutluluk ve heyecan verici. Avicenna Bilim Topluluğu’nun yaptıklarını faaliyetlerle adından laf ettiren bir kalabalık. Avicenna Topluluğu, ‘bilimsel makale nasıl yazılır’ toplantıda görüyoruz. Ertesi gün bakıyoruz Kızılay aracı ile Yemen’deki açlığa müdahale için bir kermes programında buluyoruz. İşitme engelli bir hastamız geldiğinde Avicenna Topluluğu öğrencilerini çağıyoruz. Çünkü onlar kendileri açışından fazla manâlı olan muhabere dili kursunu başarıyla tamamlamış ve öğrenmişler. Gelecekle ilgili planlar kurabilen, sosyal etkinlik organizasyon nasıl yapılabileceğini bilen topluluktur. Avicenna Bilim Topluluğu, bilimsel olduğu dek bir düşünce topluluğudur” diye konuştu.

“Selçuk Tıp Fakültesi köklü maziye sahip bir fakülte”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş,“42. kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz Selçuk Üniversitesi, milli ve uluslararası alanda başarılarla kendini kanıtlamış köklü bir üniversite. Misyonuna uygun hoşgörüyle hızlı bir artış içerisinde olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültemizin akademik özendirme ödüllerinde Hacettepe Üniversitesi’nden daha sonra ikinci sıradayız. Ulusal tıp eğitimi akreditasyon kurulu tarafından eğitim programı 2021 yılına dek akredite edilen fakültemize milli ve uluslararası etkinliğini kanıtlamış modern, çağdaş tıp eğitimi verilmekte. Bu genç dinamik fakültemizin oldukça bilimsel ve sosyal etkinlikler içerisinde bulunan 8 öğrenci topluluğu mevcuttur. Bunların içerisinde Avicenna Topluluğu lüzum organize ettikleri yüksek seviyeli bilimsel sosyal faaliyetler, gerekse öğrencilerimiz arasındaki ilişkilerimizin geliştirmesi, kurumsal kimliğimizin güçlenmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir” biçiminde konuştu.

“Özde siz gençlerimiz var”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı konuşmada, kongrede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkelerin devamlılığını temin etmek ülkelerin esas görevidir. Şartların artan bir şekilde zorlaştığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak istikbale yürümek istiyorsak gençleri, geleceğin tüm sorunların üstesinden gelecek şekilde yetiştirmemiz gerekir. Gelecek nesiller kendilerine mükemmel yetiştirmeleri gerekir ama bu bayrak defalarca yukarılara tırmansın, daima en tepede olsun. Ülkenin gelişmesinde etkili rol olmak adına data düzeyinizin en tepede ve dolu olması gerekir. Bu açıdan gençlerimize öbür bir tartma veriyoruz ve sizlerin yetişmesi için itina gösteriyoruz. Sizlere daha çok zaman ayırıyoruz. Çünkü bizim asli vazifemiz eğitim-öğretimdir” diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesi bünyesinden 7 adet üniversitenin kurulduğunu, Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması namına da çalışmaların devam ettiğini aktardı. Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesinin enerjik kadrosuyla hem Konya keza Konya Sanayisi hem de Türkiye açısından etkili üniversiteye kavuşacağını anlattı.

Açılış konuşmalarının peşinde, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Fizyolojik Temelleri” konulu sunum gerçekleştirdi.

Kongreye Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Avicenna Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Selvi, Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, Kurumsal Irtibat Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Yıldırım, Avicenna Kalabalık Başkanı Şule Arıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, 3 gün sürecek kongrede, 27 sunum yapılacağı bildirildi.