30 bin TL bulunmazsa Emirhan felç kalacak

Milyonda bir olarak görünen kifoskolyoz (omurga eğriliği) hastalığının çoğunlukla kız çocuklarda görüldüğünü söyleyen Emirhan’ın babası Alaaddin Avşar, oğullarına uzanacak destek elini beklediklerinin dile getirdi. Baba Alladdin Avşar, ‘‘Oğlumun hastalığını 8. sınıfın son zamanlarında öğrendik. Niğde Devlet Hastanesine götürdüğümde doktor kifoskolyoz teşhisi koydu. Allah Vergisi kaynaklana bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Üniversite hastanelerine götürmem gerektiğini ve orada profesörlere göstermem gerektiğini söyledi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüm. Orada muayene ettirdim ve 5 ay daha sonra için MR günü verdiler. O süre zarfında oğlum liseye başladı. Liseye de bir ay gittikten sonradan sağ bacağından rahatsızlandı. Adana’ya hastaneye götürdük. Orada da aynı teşhisi koydular. Ameliyat kararı verildi. Ameliyat için de bir cihaz gerektiğini söyledi. Cihazın ismi de noromonitörü. Ameliyat anında kullanılan bir siniri belirleyen bir cihazmış. Hayati ağırlık içeren bir cihaz. Bu cihazı biz araştırdık, devlet hastanesinin cihazı alması için yapılan alım sözleşmesi iptal olmuş. 9 aydır biz bu cihazı bekliyoruz. Çarem kalmadı, özel hastaneye başvurdum, orada da yapılan muayeneden sonra doktor 3 ameliyat yapacağını söyledi. 30 bin lira da maliyeti olduğunu söyledi. ‘İstediğin zaman gel bu ameliyatı ben yaparım, bizim zorunlu teçhizatımız var’ dedi. Yetkililerden ve hayırseverlerden maddi destek istiyorum oğlumun ameliyat olabilmesi için’’ dedi.

“Yürümek ve okula gitmek istiyorum”

16 yaşındaki Emirhan Avşar, hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve öğretmenlik hayalini gerçekleştirememekten korktuğunu belirterek, “Hayırseverlerden ve büyüklerimden yardım bekliyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Okuluma gidemiyorum. Yürümek ve okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarım ziyaretime geliyor, onları görür görmez daha da duygulanıyorum. Yürümek istiyorum artık, okuluma dönmek istiyorum. Tarih öğretmeni olmak istiyordum’’ diye konuştu.

Oğlunun bu haline üzüldüğünü ve hayatının kararacağından endişe ettiğini söyleyen anne Nilgün Avşar, “Oğlum bir senedir hasta, okula gidemiyor. Dersleri güzeldi, okuldan geldiğinde ödevini yapardı. Teşekkür, takdir belgeleri alırdı. Okula gidemediği için çok üzülüyorum. Yardımseverlerden takviye bekliyorum, oğlumun kurtulmasını istiyorum’’ dedi.

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