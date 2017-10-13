30 Ekim’de Bakü’den ilk resmi sefer başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, TCDD Nakliyecilik Anonim Şirketi ile OMSAN Lojistik Anonim Şirketi aralarında gerçekleştirilen lokomotif ve vagon kiralaması meslek birliği protokol imza töreninde konuştu. Demiryollarının serbestleşmesi zarfında kayda değer bir anın yaşandığına uyarı çeken Bakan Arslan, “Demiryolu sektörünün içinde olanlar çok iyi biliyor ki demiryolları serbestleştirilme süreci çok engebeli aşamalardan geçti. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle çoğu sektörde başlayan serbestleşme çalışmaları, havacılık sektöründe başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra demiryolu sektöründe de ilk olarak 1 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 6461 Sayılı Türkiye Demiryolları Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile hukuki bir zemin oluşturuldu. Böylece TCDD Genel Müdürlüğü, demiryolu altyapı işletmecisi, TCDD Nakliyecilik Anonim Şirketi ise demiryolu tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandı. OMSAN Lojistik Anonim Şirketi, Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurması sonucunda ilk demiryolu tren işletmecisi statüsüne sahip oldu. Bugün de TCDD Nakliyecilik Anonim Şirketinden Divriği-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonunu kiralayarak tekrar bir ilke imza atmış oldu. Bu filo ile OMSAN bundan böyle özel tren işletmecisi olarak kendi önem trenlerini işletecek. TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi de bir taraftan sektörde daha kaliteli tartma ve gezgin taşımacılığı sunarken, özel sektörle bugün yaptığı bu tür meslek birlikleri ile demiryolu sektörünün kamu-özel sektör iş birliğiyle daha da gelişmesine katkı maddesi sağlamış olacak. Hem ülkemizin keza de demiryolu sektörümüzün bu süreçte serbestleşme yönünde başlattığı bu adım bahtı açık bir adım olur” diye konuştu.

Demiryolu serbestleşme sürecinin uzaması ile ilgili birçok eleştirinin yapıldığını kaydeden Arslan, “AK Parti hükümetleri öncesi yarım asır boyunca unutulan bir sektör vardı. Demiryolu kaderine terk edilmiş, demiryolları da kaderine terk edilmiş bir enkaz yığını haline gelmişti. Bu sektörün serbestleştirmeye açılabilmesi için başta birçok önlemin alınması ve altyapının tahsisi gerekiyordu. 1951-2002 yılları aralarında yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapılmış. Hatta AK Parti hükümetleri olarak hükümete geldiğimiz günden itibaren projelerin yapılması, süreçlerin başlatılması derken 2 yılda elimizde proje olmaması sebebiyle pek geçti. 1951-2004 yılları arasında yapılan toplam demiryolu 945 kilometre. Yılda yalnızca 18 kilometre. Biz ise demiryolu ulaşımını yeniden devlet politikası olarak ele aldık ve demiryollarında fazla yoğun bir egzersiz dönemi başlattık. Bugün itibariyle bin 213 kilometre Yüksek Seri Tren (YHT) hattı yaparak Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci YHT işletmecisi ülke haline geldik. Demiryolu ağını ise 10 bin 950 kilometreden 12 bin 532 kilometreye yükselttik. Manâlı olan kaderine terk edilmiş demiryollarındaki hatların adamakıllı yenilenmesiydi ve yaklaşık 11 bin olarak devraldığımız demiryolu ağının 10 bin kilometresini tamamen yeniledik, hatları modernize ettik” ifadelerini kullandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde manâlı bir aşamaya gelindiği müjdesini paylaşan Bakan Arslan, konuya ilişkin şunları söyledi: “Son 2 aydır testler devam ediyor. Keza Temmuz ortasında Kars’tan Gürcistan sınırına kadar deneme sürüşü yapmıştık ve geçen hafta Tiflis’ten kalkarak Kars’a kadar test sürüşünü gerçekleştirdik. Bu ayın 30’unda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Bakü’den ilk devlete ait tren seferimizi başlatacağız. Kesintisiz bir şekilde Kars’a kadar yeni hattan gelmiş olacak ve ardından bundan böyle arkadaşların takdiri. 30 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan Cumhurbaşkanının ve Gürcistan yetkililerinin katılımıyla resmi seferini başlatmış olacağız. Marmaray’ın açıldığı günden bu güne takriben 224 milyon gezgin taşıdık. YHT işletmeciliğinin 2009 yılında başladığı günden bugüne gerek Eskişehir’e, gerek Konya’ya Ankara’dan, gerekse Konya-Eskişehir-İstanbul’a kadar bugüne dek 35 milyonun üstünde gezgin taşımış olduk.”

İlker Turak – Ömer Çetin – Fatih Erdoğan