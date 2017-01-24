30 yıl ara verdiği judoda şampiyonluk hedefliyor

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Judo Milli Takımı’ndan bazı nedenlerle ayrılmak zorunda kalan ve 30 yıl aradan sonra 6 yıl önce başladığı bu sporda uluslararası dereceler elde eden 62 yaşındaki Ahmet Özdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

Yaptığı ağır antrenmanlarla izleyenleri kendine hayran bırakan ve adeta gençlere taş çıkaran Özdemir, veteran olarak 6 yılda katıldığı şampiyonalarda 3 Avrupa üçüncülüğü, 2 dünya üçüncülüğü ve bir dünya ikinciliği elde etti.

Geçen yıl kasım ayında ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda birinciliği kıl payı kaçırarak ikinci olan Özdemir, 30 yıl ara verdiği judoda uluslararası şampiyonluk hedefliyor.

Ankara’da yaşayan Özdemir, Türkiye Veteranlar Judo Milli Takımı kampı kapsamında geldiği Eskişehir’de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceleri tekvando ve güreş sporlarıyla ilgilendiğini ancak 1969’da judo sporunda karar kıldığını söyledi.

Yaşam tarzı nedeniyle 12 Eylül 1980 darbesinin ardından baskı gördüğünü anlatan Özdemir, “O dönemlerde yurt içinde birinci olduğum halde uluslararası şampiyonalara, olimpiyatlara beni göndermediler. O dönem bürokrasiyi aşamadım. Gidemeyince judoya küstüm ve bıraktım. O dönem beni küstürmeselerdi olimpiyat ve dünya şampiyonu olabilirdim.” diye konuştu.

– 30 yıl sonra hızlı döndü

Judoya veda ettikten sonra 98 kiloya kadar çıktığını belirten Özdemir, “30 yıl ara verdiğim sporda 6 yıl önce veteranların olduğunu öğrendim. Gerekli girişimlerin ardından tekrar bu spora başladım. 98 kilodan 60 kiloya düştüm. 30 yıllık arada ticaretle uğraştım ama judo hep ilgi alanım olarak kaldı.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, öncelikli olarak gençlere örnek olmayı hedeflediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Yaptığımız çalışmalarla gençlere de örnek oluyoruz. Ayrıca 20 arkadaşım benden etkilenip antrenmanlara başladı. Yaşam tarzım halen aynı. Dış görünüşümü görenler, sporcuya benzetemiyor. ‘İmam mısın?’ diye soranlar oluyor. Şekil olarak pek sporcuya benzeten olmuyor. Spor çok önemli. Özellikle ihtiyarlıkta insanlar merdiven çıkamıyor, namazı sandalyede kılıyorlar. Ben merdiveni de rahat çıkıyorum namazımı da rahat kılıyorum. Spor yapılırsa daha dinç olunur. Allah ömür verirse 90 yaşıma da gelsem bu sporu yapacağım. Haziranda Avrupa, ekimde de dünya şampiyonası var. Amacım bu şampiyonalarda altın madalya kazanmak.”

Özdemir, 1981’de Gençler Balkan Şampiyonası’nda Yunan rakibini 1 saniye 13 salisede tuşla yendiğini sözlerine ekledi.