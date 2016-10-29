300 bin domino taşıyla Türkiye rekoru kırıldı

Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 300 bin domino ile zor bir rekor ile kutladı. Çanakkale, Karagöz-Hacivat, Türkiye haritası ve ilk Meclis binası gibi motifleri işleneceği rekor denemesi heyecanlı anlara sahne oldu. Başarıyla gerçekleşen Türkiye rekoru için Almanya, Avusturya, ABD, Kanada, Hollanda ve İşviçre’den gelen 14 karakter bir takım yer aldı.

Dominoların devrilmeye başlamasıyla birlikte nefesler tutulurken, gösterinin finalinde yer alan 15 Temmuz darbe girişimi kareografisi, Bayrak Alanına kurulan dev ekrandan izleyenler kadar ayakta alkışlandı. gerçekleşen kareografinin ardındaki konuşan Şimşek Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu programımızın en çarpıcı kısmı şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bölümüydü. 40 takvim hain darbe planlarını 4 saat gibi bir sürede bertaraf etmek için tankların önüne yatan, hainlerin kurşunlarının önüne bedenlerini siper eden kahramanların hafızalarımızdaki tazeliğini koruması için böyle bir faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz’da yaşanan girişimin ve milletin buna karşı gösterdiği dik duruşu hiç bir vakit unutmayacaklarının da altını çizen Başkan Edebali, “Milletimizin duygularını istismar ederek toplumumuzun içine sızmış ve kendilerini gizlemeyi başarmış teröristlere aleyhinde hiçbir vakit hoşgörü göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günkü kararlılıkla bunlarla mücadele etmeye, onların hain planlarını bozmaya devam edeceğiz. Dün, Şimşek’da halkın parasıyla yapılan eğitim kurumu görünümlü şer odağına nasıl müsaade etmediysek bundan sonradan da aynı kararlılıkla çaba etmeye devam edeceğiz. Hainlerin tehditlerine, şantajlarına boyun eğmeden ilk günkü azim ve kararlığımızla mücadele edeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle dün ve bugün olduğu gibi yarın da, Şimşek’da devlet ve insanlar düşmanlarına nefes aldırmayacağız” diye konuştu.