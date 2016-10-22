300 çift birden evet dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplu düğün töreninde yaptığı konuşmada, ailenin fazla kayda değer olduğunu, kendisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunduğunu söyledi. Şahin, “Ben de 25 takvim evli bir kardeşinizim. İki tane evladım var. Izdivaç koskocoman bir kaderdir. Aile bizler açısından çok çok manâlı. Önce birey açısından fazla kayda değer. Sevgili Peygamber Efendimizin çok büyük sünnetlerinden birisidir. Evlilik, gençleri birçok fena alışkanlıklardan geri tutuyor. Koruyucu ve kollayıcı görevinde bulunuyor. Evlilik, toplumun esas taşını oluşturuyor” dedi.

“Dini nikahları olan kardeşlerimizin de resmi nikahlarını kıyıyoruz

Aile değerlerinin fazla kayda değer olduğunu anımsatan Şahin, “Nikah en fazla kadını koruyor. Her yönden koruyor. Hukuki olarak da koruyor. Bizim asla resmi düğün olmayan evliliklere müsaade etmemiz mümkün değildir. Bir bayan ve anne olarak, bir belediye başkanı olarak bununla ilgili bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bugün burada daha önceden dini nikahları olan kardeşlerimizin de devlete ait nikahlarını kıyıyoruz. Bu da bu bakımdan çok önemli. Biz halkımız ile iç içeyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Gücümüz nezdinde muavin oluyoruz” diye konuştu.

“Türkmen arkadaşımız vesilesiyle tanışmıştık”

Törende 83 yaşında beşinci evliliğini yapan Mehmet Evren Sönmez ise, eşi Nazire’nin Suriyeli olduğunu belirterek, “Şuanda fazla mutluyum. Beş izdivaç yapmıştım, en son eşim ölüm etmişti. Suriyeli eşim ile burada tanıştık. Bir Türkmen arkadaşımız vesilesiyle tanışmıştık. Türkiye’de fazla aradık bulamadık, Suriyeli şans oldu, evlendik” dedi.

Konuşmaların peşinde Şahin, düğün memurları ve davetlilerin önünde önce gelin sonra da damat adaylarına birbirlerini benzeşen olarak kabul edip etmediklerini sordu. Gelin ve damatların defalarca bir ağızdan “Evet” yanıtını vermelerinin ardından nikah memurları resmi işlemleri gerçekleştirdi.

Çiftlere beyaz eşya armağan edildi

Nikah defterlerinin imzalanmasının peşinde çiftler, yakınlarıyla birlikte eğlendi. Büyükşehir Belediyesince gelinlik ve damatlıkların hediye edildiği çiftlere, hem istedikleri bir beyaz eşya da armağan edildi. Sunuculuğunu Uğur Arslan’ın yaptığı toplu nikah törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, davetliler ve fazla sayıda yurttaş katıldı.

Kazım Uzunöz

