300 yıllık zeytin ağaçları odun olmaktan son anda kurtuldu

Kuzey Ege’nin dünyaya açılan uçuş kapısı Koca Seyit Havalimanı hizmet kalitesinin yanında doğa dostu çalışmalarıyla da ilgi çekiyor. Yol, inşaat gibi çeşitli sebeplerle yerlerinden sökülen ve bölgenin önemli değerleri arasında bulunan yüzlerce yıllık zeytin ağaçları çevre düzenlemesinde kullanılıyor. Ortalama 300’er yaşında olan 7 adet zeytin ağacı özel teknikler ile yerlerinden söküldükten sonra yeni evlerinde tekrar toprakla buluştu. Koca Seyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya’nın öncülüğünde yapılan çalışmada, toplam 29 adet asırlık zeytin ağacı, terminal ve VİP terminali önündeki yeşil alanlara dikildi.

Emrah Elmas

