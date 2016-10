301 işçinin hayatını kaybettiği madende duygusal anlar

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirmeyi planladığı Soma programı öncesinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özcan Kaplan, İl Güvenlik Müdürü Fevzi Bilgiç ve Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene eşliğinde Soma’da bir dizi incelemelerde bulundu. Programına Soma faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidinden 43’ünün kabirlerinin bulunduğu ve diğerlerinin de simge mezarlarının yer aldığı maden şehitliği ile başlayan Vali Güvençer, şehit madenciler için dua etti.

Facianın yaşandığı madeni inceledi

301 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye’nin en büyük maden faciasının yaşandığı Eynez Maden Ocağı’nda incelemelerde bulunan Vali Güvençer, halen Soma’da maden ocakları yer alan Soma Kömür İşletmesinin Genel Müdürü Mustafa Suvar ve Merkez Ocak İşletme Müdürü Haydar Şahin’den veri aldı.

“Durmalı, düşünmeli ve ona tarafından hareket etmeliyiz”

Vali Güvençer, maden sahasına girer girmez yanındakilerle birlikte facianın yaşandığı madene dönerek “Birincil etapta onların ruhlarına hürmet olarak birazcık durmalı, düşünmeli ve ona kadar hareket etmeliyiz.” dedi.

Işyeri yetkilerinden veri alan Güvençer, “İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Siz olasılıkla hala o hatıra yaşıyorsunuz. Başımız sağolsun.” ifadelerini kullandı.

“Bardağın daima anlamsız tarafında bakıyorlar”

Facianın yaşandığı madenin Genel Müdürü Mustafa Suvar, “Herkesin bardağın boş tarafına bakmasına üzülüyoruz. Arkadaşlarımız o gün gece yarısına dek mükemmel bir uğraş vererek 140 kişiyi de kurtarmışlardır. Yaşam devam ediyor. Biz bu acıyla burayı baştan biçimlendirmek istiyoruz. O tarihten bu yana günümüze değin Iş Sağlığı ve Güvenliğinde şartların değişmesi oldu. Bunların tamamını yerine getirerek burada çalışmalarımıza sürdürmek istiyoruz. Yangın konusunda araştırmalar sürüyor. Biz acilen burada takriben 50 kişiyle ocaktaki yaşamsal tehlikenin ortadan kaldırılması çalışmalarını yürütüyoruz. Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından zorunlu izinler alındıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ocağı şimdi hazır vaziyette tutuyoruz.” dedi.

“Deliller karartılmasın diye 24 saat kamera kaydı yapıyoruz”

Genel Müdür Suvar, “Yer aşağıda facianın yaşandığı bölgeyi kazadan sonradan delillerde herhangi bir bezginlik olmasın diye 24 saat her tarafında kamera açıklanmış her dakika her saat izliyoruz. Tescil tutuluyor oradan savcılığa ve mahkemeye iletiyoruz.” biçiminde konuştu.

Acının yaşandığı yerleri gezdi

Vali Güvençer, kazanın yaşandığı maden ocağında analiz yaptı. Madenin ocak girişine değin dışarı giden Güvençer, daha sonra buradan ayrılarak derhal yanıbaşında bulunan İmbat madencilik ve Demirexport Madencilik’e ziyarette bulundu.

Yılmaz Sarıpınar