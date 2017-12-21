31 İLÇEDEKİ BÜTÜN MEZARLIKLAR ARTIK DAHA BAKIMLI

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede bulunan bin 614 mezarlıkta düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan ilçe ve mahallelere de yeni mezarlıklar yapıyor. Büyükşehir, 6 ilçede yeni mezarlıklar oluştururken 28 ilçede 150 mezarlıkta çevre düzenlemesi kapsamında mevcut istinat duvarlarının restorasyonu, yeni istinat duvarı yapımı, parselasyon çalışması, yürüme yolları ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte 31 ilçenin 752 yeni mahallesinde bulunan bin 614 mezarlıkta düzenli olarak temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi yaparken bazı ilçelerde de yeni mezarlıklar oluşturuyor.

Konya il sınırları içerisinde; 112 tanesi şehir merkezi, bin 502 tanesi ilçe ve mahallelerde olmak üzere toplam bin 614 mezarlıkta hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Çumra merkez, Beyşehir merkez, Akşehir merkez, Ereğli merkez ve Yunak Harunlar’da yeni mezarlık alanlarını geçtiğimiz yıl hayata geçirirken son olarak Akören ilçe merkezinde kamulaştırılan 23 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturarak hizmete sundu.

Çumra, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Hüyük, Derbent, Doğanhisar, Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir ilçe merkezlerindeki mezarlıklarda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarının ardından Taşkent, Hadim, Bozkır, Güneysınır, Yalıhüyük, Ahırlı, Akören, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Halkapınar, Kulu, Cihanbeyli, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerindeki çevre düzenleme çalışmalarını da geçtiğimiz aylarda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yeni mahalle olan belde ve köylere ait mezarlıkların çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 28 ilçede 150 adet mezarlığın çevre düzenlemesini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut istinat duvarlarının restorasyonu, yeni istinat duvarı yapımı, parselasyon çalışmaları, yürüme yolları ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

KONMEB İLE BÜTÜN BİLGİLER İNTERNETTE

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk uygulamalardan olan Konya Mezarlık Bilgi Sistemi’ni (KONMEB) Konya merkezin ardından 28 ilçe merkezinde bulunan 120 mezarlıkta hizmete sunarak 175 bine yakın mezarın bilgileri sisteme aktardı. KONMEB ile vatandaşlar vefat eden yakınlarına ait mezarlık bilgilere mezarlıkların girişlerine konulan dokunmatik ekranlı interaktif kiosklardan, konmeb.konya.bel.tr adresinden, ayrıca Mobil Mezarlık Bilgi Sistemi ile de akıllı telefonlardan ulaşabiliyor. Mezarlık girişlerindeki bilgisayarlardan alınan kroki çıktısı sayesinde mezar fotoğrafı, mevtaya ait bilgiler ve mezarın konumunu gösteren kroki görülebiliyor.