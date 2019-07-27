“31 Mart'ta verdiğimiz sözleri tutma zamanı”
NİĞDE (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Mart'ta verdiğimiz o sözleri tutma zamanı. 'Gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız, tevazu içinde, samimiyetle davranacağız ve kapımızı herkese açık tutacağız, 2002 ruhuyla sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese dokunacağız.' dedik. Şimdi dokunma zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Bize düşen verdiğimiz o sözleri tutmak." dedi.
Kurum, Niğde'de, Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kale ve çevresiyle kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
Daha sonra Niğde Belediyesine geçen Kurum, Başkan Emrah Özdemir ile görüştü, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Kurum, burada yaptığı konuşmada, Niğde denilince akla kahramanlıkların ve Ömer Halisdemir'in geldiğini söyledi.
Bu yüzden Niğde'ye borçlarının olduğunu belirten Kurum, "15 Temmuz'da ülkemizin, vatanımızın birliği, beraberliği için şehit olmuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere 251 şehidimize Allah'tan rahmet, 3 bine yakın gazimize acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bugün burada şehrimiz ve geleceğimiz için projeleri konuşabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir, gazilerimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Seçim döneminde şehirler için sözler verildiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:
"31 Mart'ta verdiğimiz o sözleri tutma zamanı. 'Gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız, tevazu içinde, samimiyetle davranacağız ve kapımızı herkese açık tutacağız, 2002 ruhuyla sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese dokunacağız.' dedik. Şimdi dokunma zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Bize düşen verdiğimiz o sözleri tutmak. Biz bakanlar olarak personellerimizle şehirlerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. O ziyaretler çerçevesinde bu sözleri, valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, teşkilatımızla istişare edip kararlar alıyoruz. Bu kararlar çerçevesinde de hedeflere emin adımlarla yürümeye gayret gösteriyoruz. Niğdemiz için de bugün geleceğimize ilişkin birçok projeyi istişare ettik."
Kurum, Türkiye'nin kendi silahlarını, SİHA ve İHA'larını ürettiğine dikkati çekerek, "Yurdumuzun savunması amacıyla aldığımız S-400 füzeleri ki bu noktada tüm dünyaya karşı net bir duruş sergiledik ve alım sürecini 2020 Mart ayına kadar tamamlamış olacağız. Yine kendi silahlarımızı üretiyoruz, artık savunma sanayisinde yüzde 85-90'a varan oranda kendi silahlarımızı üretir hale geldik. Hedefimiz, 2023 yılında muasır medeniyetler seviyesine gelmek." diye konuştu.
– Merkez Bankasının faiz indirimi kararı
Kurum, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz indirimi kararına değinirken de şunları kaydetti:
"İnşallah yıl sonuna kadar tek haneli enflasyon rakamlarını yakalayacağımız, kriz döneminden çıkıp yeniden büyüme dönemine gireceğimiz çok önemli bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunu da aslında bu birlik ve beraberlik sayesinde, sizler sayesinde yaptık. Vatandaşlarımıza net bir şekilde anlattık. Önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte de gönül belediyeciliğini, o sosyal belediyeciliği hiçbir zaman unutmadan, kapımızı vatandaşa sürekli açık tutarak çalışmamız ve vatandaşlarımızla el birliği içinde hareket etmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımızda daha nice yeni 17 yıllar, 20 yıllar AK Parti iktidarını bekliyor. İşte yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız hep sizlerin içinden geliyor, bu teşkilatın içinden geliyor. Bu teşkilat bir ve beraber olduğu sürece de çok daha güzel işleri hep birlikte yapacağız."
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