34 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı
Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli 47’si muvazzaf, 23’ü ihraç edilmiş 70 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmalarını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Konya merkezi 34 ilde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 47’si muvazzaf, 23’ü ihraç edilmiş askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
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