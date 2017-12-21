3,5 milyon TL yatırımla gurme marketi yenilediler

CarrefourSA toplamda 3,5 milyon TL yatırımla tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilenen Ortaköy’deki Gurme marketini, “Tadınıza Hayat Katmaya Geliyoruz” diyerek degüstasyon turları ve Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ın performansı eşliğinde özel bir davetle hizmete açtı. İstanbul Ortaköy’de yenilediği Gurme formatındaki marketini Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 20 Aralık 2017, Çarşamba akşamı tüketicileriyle buluşturdu.

“CarrefourSA, ihtiyaçlara göre hizmet anlayışını yeniliyor”

Gurme marketini yeni yüzüyle tüketicileriyle buluşturmasını değerlendiren Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Sabancı Topluluğu olarak gıda perakendeciliğinde yenilikleri takip ediyor, tüketici ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışımızı şekillendiriyoruz. Bu çerçevede daha etkin ve daha verimli bir şekilde tüketicilere ulaşan CarrefourSA’nın bugünden sonra farklı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına inancımız tam” dedi.

“Adeta bir yaşam alanı olacak”

Genel Müdür Z. Hakan Ergin ise yapmış olduğu konuşmada ise, “Ortaköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın en popüler iş ve yaşam merkezlerinden biri. Lezzet adına birçok durağı barındırırken aynı zamanda çevresindeki iş yerlerine yürüme mesafesinde bulunan Ortaköy’deki Gurme marketimizi, Ortaköy’ün kozmopolit yapısı ve yerel halkının beklentilerine göre toplam 3,5 milyon TL yatırımla yeniden şekillendirdik. Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki farklı lezzetlerden seçtiklerimizi Gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, reyonlarındaki farklı lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak” ifadelerini kullandı.

“Gurme ile tadınıza hayat katıyoruz”

Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik de formatı oluştururken bölgede yaşayan tüketicilerin alışkanlıkları ve bu tüketicilerle yapılan saha araştırmaları için büyük emek harcadıklarını vurguladı. Market içindeki en önemli konunun ürün gamının yeniden düzenlenmesi olduğunu dile getiren Ayten Engin Erçevik; “Farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan tüketiciler için vazgeçilmez bir alışveriş noktası oluşturduk. Bu başarının altında yalnızca farklılaşan ürün gamı değil, rahat bir alışveriş ortamının sağlanması da yatıyor. Bu noktada özel bir mimari ekiple çalışarak Gurme marketlerimizin yeni formatını oluşturduk. Damağınızda alıştığınız tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz” şeklinde konuştu.

Erçevik aynı zamanda, “Gurme marketimizde hem yöresel lezzetlere yer vererek hem de dünya mutfaklarından farklı tatlardaki ürünleri reyonlarımıza taşıyarak tüketicilerin alışveriş için akıllarına gelen ilk market oluyoruz. Marketimizde sebze – meyve, et ve şarküteri, balık, unlu mamuller ya da organik ürünlerin yanı sıra suşi reyonu, füme bölümü, kabuklu deniz mahsulleri, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, geniş bir mahzen, dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünlerimizi uzman çalışanlarımız ile sunduğumuz servis kalitemizle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Gıda dışı ürün gamında da bu lezzetlerin tamamlayıcılarını aynı çatı altında sunarak müşterilerimizin hayatlarını aynı zamanda kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Ortaköy’deki Lotus World AVM’de hizmete giren CarrefourSA Gurme’nin açılışı kapsamında fırından sıcak ürünler, balık reyonunda istiridye, füme somon ve suşi ikramı, şarküteri reyonunda yöresel ve ithal peynirler, taze gıda reyonunda tropikal meyvelerle yenilebilir çiçeklerin yanı sıra çikolata, çay ve kahve tadımları gerçekleştirildi. Açılış, DJ performansı ile renklenirken Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ın gösterisi ile son buldu.