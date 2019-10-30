“354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz”
ANKARA (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Sadece bakım desteği veren değil, aynı zamanda da sosyal hizmeti eve götüren anlayışla 354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz." dedi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Uygulamasının Yaygınlaştırılması Toplantısı" 75. Yıl Huzurevi'nde gerçekleştirildi.
Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin diğer ülkelere oranla hızlı yaşlanma sürecine girdiğini belirterek 30 yıl sonra Türkiye'nin yaşlı ülkeler arasında yer alacağını söyledi.
Toplumun hızlı yaşlanmasının büyük riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Koç, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yaşlılar Yılı' ilan ettiği 2019 yılı çerçevesinde yaptığımız 'Yaşlılık Şurası'nda kurumsal bakım süreçleri, aktif sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık ekonomisine kadar birçok konuyu ele aldık. Bu şuraya birçok ülkeden lider geldi." diye konuştu.
Yaşlılıkla ilgili eylem planı hazırladıklarını ifade eden Koç, bu kapsamda toplumun, ilgili kurum ve kuruluşların yaşlılığa gereğinden fazla duyarlı olması için bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Türkiye'de 7 milyon 200 bin yaşlı olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:
"Kurumsal bakım verilen yaşlılarımız 25 bin civarındadır. Çok avantajlı bir durumdayız çünkü aile bağları halen güçlü durumda. Aile içerisinde yaşlılarımız barınabiliyor. Kendi geçimlerini kendileri yapabiliyor ama bu ne kadar daha devam edebilecek? Bu aile bağlarını ne kadar daha güçlü kılabileceğiz? Kentsel kırsal ayrımına baktığımız zaman metropol illerde yavaş yavaş aile bağlarının çözülmeye başladığını görüyorsunuz. Sadece bakım desteği veren değil, aynı zamanda sosyal hizmeti eve götüren anlayışla 354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bütün illerde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız aile bütünlüğünü sağlayarak ailenin o sıcak ortamında yaşlımızın yaşamını devam ettirmeye çalışmaktır. "
Koç, yaşlıların kurumsal bakım ihtiyaçlarını azaltmak için gündüz bakım evlerini yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini, tatile çıkmak isteyen vatandaşların baktıkları yaşlıları 45 günlük süreyle sınırlı olmak şartıyla huzur evlerinde misafir ettiklerini aktardı. Yaşlıların 8 üniversitede "Tazelenme Üniversitesi" projesinden yararlandığını belirten Koç, şunları kaydetti:
"Aktif sağlıklı yaşlanmayı sağlayabilmemiz lazım. Yani yaşlanıyorken sağlıklı yaşlanarak hayatın içinde olmalıyız. Bugün dünyada 90 yaşında ameliyat yapan birçok cerrah var. Türkiye'de de doktor emekli yaşı 75'e çıkarıldı. Yani o nedenle yaşlanmayı sağlıklı yapabilmenin de yöntemleri var. Bunun için bu işi çocukluk döneminden başlatacağız. Hatta anne karnında hamilelik döneminde, hatta evlilik öncesi dönemlerle ilişkilendiriyoruz. Yani eğer biz gelecek nesillerimizi sağlıklı kılmak istiyorsak bugün evlilik çağında olan genç kızlarımıza ve erkeklerimize yönelik eğitimler düzenlememiz gerekir çünkü kronik hastalıkların temelleri bu dönemlerde atılıyor."
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“354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz”
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