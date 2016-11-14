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37 işçi yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Milas ilçesine tabi Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisinde özel bir işyeri inşaatında çalışan işçiler öğle yemeği yedikten daha sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 23:19
37-isci-yemekten-zehirlendi

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Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Milas ilçesine tabi Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisinde özel bir işyeri inşaatında çalışan işçiler öğle yemeği yedikten daha sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Yemeğin ardından birkaç saat sonra işçilerin bir kısmı karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle öteki arkadaşlarında destek istedi.

İşçilerin bir kısmı şirkete ait araçlarla, bir kısmı da durum yerine çağrılan ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri teşhisi konulurken, 37 işçi gözlem altına alındı.
Didim Devlet Hastanesine getirilen 37 işçiden 32’si acil servisteki birincil müdahalenin gerisinde taburcu edilirken, 5’inin ise tedavisini sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Gayretli

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