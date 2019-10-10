37. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, mehter takımı ile Özbekistan Buhara Halk Dansları ve Müzik Topluluğu gösterileri sergiledi ve Unutulmuş Türk Çalgı Sergisi açıldı.
Açılışın ardından düzenlenen 2. Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'nde ise Doç. Dr. Recep Özkan, kongrenin bilimsel programı hakkında bilgiler verdi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerinin Develi yerleşkesine Seyrani Araştırma ve Uygulama Merkezi kurma sözünü verdi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, köklü bir geçmişe sahip Türk milletinin yaşadığı ve yaşattığı kültürü, örf ve adetleri, sanatı ve bilimiyle tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Rektör Çalış, ayrıca şairleriyle, yazarlarıyla, ozanlarıyla ve bunların sayısız eserleriyle zengin Türk kültürünün değerini iyi bilinmesi ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti.
Çok sayıda davetlinin katıldığı kongre, 12 Ekimde sona erecek.
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37. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali
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