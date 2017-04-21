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21 Nisan 2017 Cuma

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39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

– Şenlik kapsamında Moğolistan, Gine, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelen konuk öğrenciler, Nevşehir’de ülkelerine özgü dans gösterileri sundu

21 Nisan 2017 Cuma, 18:30

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, “Çocuklar Geleceğimizdir” temasıyla ve 26 ülkeden katılımla düzenlenen “39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” kapsamında, Moğolistan, Gine, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelen çocuklar, Ürgüp ilçesinde ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki programda, sahneye yöresel kıyafetleriyle çıkan çocukların dans gösterileri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik, 23 Nisan Pazar günü Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda katılımcı bütün ülke çocuklarının gösteri sunacağı gala programı ile devam edecek.

24 Nisan Pazartesi günü Avanos ilçesinde gösteri sunacak olan konuk çocuklar, 26 Nisan’da ülkelerine dönecek.

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği konuk çocuklar Nevşehir

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