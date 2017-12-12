3D Yazıcı ile hayvanlara özel Splint üretildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aldığı darbe sonucu yaralanarak bacak kasları gerilen ve sadece üç bacağı üzerinde durabilen 2,5 yaşındaki Marsha adlı köpeğin, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildiği ve burada tedavi için 3D yazıcıda Marsha’ya özel olarak tasarlanan ve üretilen sprint alet ile tedavi edildiği belirtildi.

Üretilen aletle üç hafta boyunca uygulanan fizik tedavi sonucu, kasılmış kalan köpeğin bacağının açılarak normal hayatına dönebilmesi için ilk adım atıldı.

Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene: “Üretilen Splint Alet ile Köpeğin Bacağını Eskisi Gibi Kullanabilmesini Hedefledik”

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Marsha adlı köpeğin eski sağlığına kavuşturulması için 3D Laboratuvarı ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Marsha adlı köpeğin Hayvan Hastanesine sağ arka bacakta topallık şikâyeti ile getirildiğini, yapılan muayeneler sonucunda topuk eklemi yakınında ısırık yarası ve aşil tendonu yırtığı teşhisi konulduğunu anlatan Ergene, aşil tendona yapılan operasyonla kopan topuk eklemine sabitlendiği ve geçici olarak topuk kaval kemiği bir vida ile kilitlendiğini söyledi.

Operasyondan 10 gün sonra iyileşmiş olarak gönderilen köpeğin tekrar hastaneye getirildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ergene şunları anlattı: “Köpeğin operasyonla yapılan her şeyin bozulduğunu ve aşil tendonunun bir daha onarılmayacak hale geldiğini gözlemledik. Köpeğin kullanamayarak havada tuttuğu bacağının uygun fizik tedavi yöntemleri ile açılabileceğini hasta sahiplerine söyledik. Köpeğin bacağını rahat ettiği bükme pozisyonunda tutmaması için bir splinte ihtiyaç duyuldu. 3D Laboratuarı ve Hayvan Hastanesinin ortak çalışmalarıyla boyutları Marsha’ya uygun alet ürettik. Köpeğin, bacağını gergin halde tutmasını sağlayan uygulama ile üç hafta süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 110 derece olan diz eklemi gerilme açısı 135 dereceye kadar çıktı. Uygulanan tedavi sonrası köpek bacağını, ayakucuyla yere değdirebilir duruma geldi” dedi.

Fizyoterapistler ile birlikte çalışmalar yürütülüyor

Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Marsha adlı köpeğin tam olarak yere basabilmesi için ayakucuna bir yükselti yapmak amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Ana Bilim Dalı, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Fizyoterapisti Şahveren Çakartaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Neyran Altınkaya ile Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarı birlikte çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ortak çalışma yürütüldü

Yaralı köpeğin tamamen iyileşmesin sağlayan çalışma, Hayvan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Soner Çağatay ile Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarı, Makine Mühendisi Ersin Aytaç tarafından ortak bir çalışma yürütüldü.

