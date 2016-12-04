4 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Muğla, Aydın’ın güney kesimleri, Denizli, Hatay, Osmaniye, Konya, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop, Ordu, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Siirt, Muş, Bingöl, Sızı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış bölge diğer yerlerde karla girift yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabahleyin ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışla birlikte 1 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genel olarak güney ve güneybatı, Kıyı Ege ve Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette esecek. Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve fazla bulutlu, kesik kesik sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, kesik kesik yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla girift yağmur ve kar yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu 3