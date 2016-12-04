ESKİŞEHİR (AA) – CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Maalesef ülkemizde üst üste yaşanan maden faciaları yüreklerimizi yaktı. Yaşanan faciaların sebepleri ve hatalarının üstünün kapatılmaması gerekiyor.” dedi.

Özel, Eskişehir merkez Odunpazarı ilçe Belediyesince 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolasıyla Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 4 Aralık’ın geçmişe dayandığını belirterek, “Bugün gerçekten hem dünya hem de ülkemiz adına çok önemli bir gün. Madencilerin günü öyle 3-5 senedir icat edilmedi. Roma dönemine dayanan bir geçmişi vardır. Böyle anlamlı bir günü Eskişehir’de sizlerle beraber kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Başta Zonguldak, Ermenek ve Soma olmak üzere maden kazalarında yaşamını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilediğini aktararak, şöyle konuştu:

“Bugün sohbetimizin ardından yönetmenliğini Yavuz Özkan’nın yaptığı, başrolünü Cüneyt Arkın ve Tarık Akan’ın üstlendiği ‘Maden’ adlı filmi birlikte izleyeceğiz. Bu filmi 1,5 yıl önce Soma’da bir çay ocağında Tarık Akan ve madenci arkadaşlarla izlemiştim. Şimdi Tarık Akan da aramızda yok. Hep beraber izleyerek madenci dostlarımızı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Maalesef ülkemizde üst üste yaşanan maden faciaları yüreklerimizi yaktı. Yaşanan faciaların sebepleri ve hatalarının üstünün kapatılmaması gerekiyor. Ağlamak yerine madencilikteki eksiklikler nelerdir, alınması gereken önlemler nelerdir, facialarda ölen madencilerin geride bıraktığı aileler ne durumdadır, bunların farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen bu program için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ediyorum.”

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililerle “Maden” filmini izleyen Özel, etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

– “Başkanlık sistemi bu ülkeye fayda getirmez”

Özel, TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, “FETÖ son dönemde, özellikle 30 Mart seçimlerinde CHP’yi destekledi. Hiçbir zaman muhalefeti desteklemeyen bu yapı ilk defa 30 Mart seçimlerinde yürüyen araba AK Parti’yi durdurmak için ilk defa muhalefeti destekledi” yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

“Selçuk Özdağ tükenmiş bir siyasetçidir. Selçuk Özdağ, birlikte hareket ettiği arkadaşlarını bir kenara bırakıp, kendi genel başkanının naaşını bir uçak enkazında, dağ başında bırakıp AK Parti’nin saltanat kayığına atlamış birisidir. Asıl 17-25 Aralık sonrası AK Parti ile cemaat arasındaki ilişkiyi düzeltmek için uğraşmış birisidir kendisi. Selçuk Özdağ, Davutoğlu’nun gelmesiyle kendisine bir mevzi kazandırmış, Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Davutoğlu’nun gidişiyle de silinmiş, olası bir operasyonda AK Parti’den ilk uzaklaştırılacak isimlerden birisidir. Kendisi bu durumu bildiği için ve FETÖ’ye geçmişten beri övgü dolu sözlerinin bulunmasından ötürü göze girmeye çalışmaktadır.”

“Cumhurbaşkanlığı sistemine” ilişkin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, “Başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı konusuyla ilgili MHP ve AK Parti milletvekillerinin, milletin iradesiyle aldıkları yetkiyi doğru kullanarak, böyle bir duruma gereken hassasiyetle yaklaşacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

Özel, partilerinin müdahale etmemesi durumunda cinsel istismarla ilgili yasanın aynı gün imzalanacağının altını çizerek, “Başkanlık sistemi bu ülkeye fayda getirmez. Biz cinsel istismarla ilgili yasaya tepki göstermeseydik bugün tecavüzcüler serbest kalacaktı. Başkanlık sisteminde nice hatalar bir kişinin yanılması, kendi ihtirasları ya da eksik bilgi verilmesi sonucunda işçinin, emekçinin, emeklinin, çocukların, tüm milletin aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Bugün başkanlık sistemi olsaydı bunları konuşamıyor olacaktık.” iddiasında bulundu.