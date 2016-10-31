4 ay sonra inanılmaz olay

Samsun Irk Sağlığı Müdürlüğü, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserine karşısında duyarlılığı çoğaltmak ve Kanser Erken Tanı, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) dikkat sürüklemek için ’Sakın Geç Kalma Erken Gel’ sloganıyla bir ulus spotu klibi hazırladı. Klipte oyuncu olarak Samsun Millet Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şubesi’nde çalışan evli ve iki çocuk annesi 48 yaşındaki Belma Tablı oynadı. Sonra klip, kamu spotu olarak televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Klipten 4 ay sonra yaptırdığı mamografi kontrollerinde meme kanseri olduğunu öğrenen Belma Tablı, kanser klibinde oynadıktan sonra başına böyle bir şey gelmesinin trajikomik olduğunu söyledi. Ameliyatla sol göğsü alınan ve sıhhat gün geçtikçe iyiye giden Tablı, erken teşhisin yaşamsal tartı taşıdığını söyledi.

“TRAJİKOMİK” DİYE YORUMLADI

Yaşadıklarını anlatan Belma Tablı, “Kansere aleyhinde hazırlanan klipte oynamam için teklifte bulundular. Ben de isteyerek kabul ettim ve oynadım. Çok güzel bir projeydi. Çevreden de hoş tepkiler aldık. Böyle bir klipte oynadığım için mutluyum. Sadece trajikomik tarafı ben bu klipte oynadıktan 4 ay sonra bana da meme kanseri tanısı kondu. Ailemizde kalıtımsal olduğu için bende de çıkabileceğini düşünüyordum. Eşit gelirse yaptırırım diyordum. Denk geldi. 10 yıldan beri takvim kontrollerimi yaptırıyordum. Ailemizde kalıtımsal olarak meme ve rahim ağzı kanseri bulunmakta. Annem, ablam ve kız kardeşim sağ meme, benim ise sol mememde çıktı” dedi.

Zorunlu tetkikler yapıldıktan kemoterapiye başladığını açıklayan Tablı, “Sonra ameliyat oldum, sol memem alındı. Kol altındaki lenflerim temizlendi. Tekrar kemoterapi aldım. Şu Anda radyoterapiye devam ediyorum. Pozitif bezginlik çekmedim. Moralimi her zaman yüksek tuttum. Bu hastalığın ölümcül olmadığını, erken tanıda defalarca için daha kolay çare şekli uygulandığı ve kurtulma oranının yüksek olduğunu bildiğim için hiç moralimi bozmadım” diye konuştu.

KOMŞUSUNDA DA ÇIKTI

Erken teşhisin fazla kayda değer olduğunu söyleyen Tablı, “Bana tanı konulduktan sonra apartmandaki komşum bana memesinde kitle olduğunu söyledi. Komşumu doktora yönlendirdim. yaklaşık olarak benzer günlerde ameliyat olduk. O da şimdi kemoterapi alıyor. Bir kişiye daha faydamız dokundu. Böyle durumlar karşı halk birbirlerini mutlaka sağlık kuruluşlarına yönlendirsinler. 40 yaşından daha sonra bütün kadınların KETEM’de mutlaka meme ve rahim ağzı kanseri için muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz. Sakın geç kalmayın, KETEM’e gelin” şeklinde konuştu.