4 bin infaz koruma memuru alınacak

Hak Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı 4 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin teferruat kesin oldu. Adalet Bakanlığı Cinayet ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan duyuruya kadar, en düşük 2 yıl süreyle bilirkişi erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016’ya değin kendi istekleriyle sözleşmelerini feshedenler arasından 4 bin infaz ve koruma memuru alacak. Adayların son dilekçe günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak başvurular, 23 Aralık Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Sözlü sınav ise 16 Ocak 2017 ve aralıksız günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısına tarafından, sözlü sınavın tarihleri, sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek bildiri edilecek.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Hukuk fakültesi, adalet iş yüksekokulu, yüksekokulların yargı programı ve adalet önlisans programı mezunlarına öncelik tanınacak. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna uygulamak isteyenler, Cinayet ve Tevkifevleri Genel Müdürlük internet sitesi ’www.cte.yargı.gov.tr’ adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.