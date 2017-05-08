4 bin lira maaşla çoban yetiştiriyorlar

Manisa Yunusemre Halk Müziği Eğitim Merkezi bünyesinde sürü yönetimi kursu açıldı. genel olarak işletmelerden gelen talepler doğrultusunda açılan kurslarda, kursiyerlere bilimsel olarak çobanlık eğitimleri veriliyor.

Toplamda 120 saatlik kursla kursiyerler keza özel işletmeler bünyesinde açılan sınıflarda teorik data görüyorlar hem de hayvan çiftliği işletmelerinde hayvanlar üzerinde öğrendikleri bilgileri pratiğe döküyorlar. Sütüm Keçiden tesisleri bünyesinde sürdürülen eğitimlerde ise 14 kursiyer sürü yöneticiliği eğitimleri alıyor

Kursiyerlere işletmede görevli veterinerler tarafından hayvanlara aşı vurulması, sürünün sevk ve idaresi, doğru beslenmeleri ve hayvanların genel kayıtlarının tutulması gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yunusemre Ahali Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sürü yöneticiliği kursiyeri Ali Ergün, eski adıyla çobanlık eğitimleri tamamen çobanlığı daha bilimsel yöntemlerle yaptıklarını belirterek, “Bu eğitimi gördükten sonradan bizim bildiğimiz hayvan bakımıyla hiç alakası olmadığını anladık. Beslenmesinden yetiştirilmesine, doğumundan, hastalıklarla mücadelesinden, gıda hastalıklarından, sığınak ortamlarından, mera ortamlarının çok fazla ayrı olduklarını gördük. Daha bilimsel bir şekilde bu eğitimleri yapıyoruz. Türkiye’de bu alanda fazla açık var. Bilimsel olarak yapmanın verim artışını sağladığını gördük” dedi.

“4 bin lira maaşa kadar çalışabiliyorlar”

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Şimşek ve Yunusemre Halk Müziği Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir de kursların verildiği Sütüm Keçiden tesislerini ziyaret ederek, işletme sahibi Mustafa Turgut’la bir araya geldi. Kurslar ve eğitimler hakkında incelemelerde bulunan Yunusemre İlçe Ulusal Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, “Kursiyerler kursları tamamladıktan sonra meslek sağlığı ve güvenliği bilgi sahibi olacaklar. Bu kurs ile sürünün sevk ve idaresini sağlamayı öğrenecekler. Dönemlere kadar bakım işlerini yapmayı öğrenecekler. Hayvan sağlığının korunmasını amaçlayacaklardır. Bu cins kazanımlar ile kursu noktalayan kursiyerlerimiz sürü yönetim alanında kendilerini yetiştirmiş olmasının peşinde iş piyasası alanında da çalışmaya başlayacaklarını ümit ediyoruz” dedi.

Yunusemre Insanlar Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir ise sürü yöneticiliği belgesine sahip olan birey sayısının fazla az olduğunu belirterek, “Bu belgeye sahip olan kişi sayısı fazla az. Bu belgeye sahip olan kişiler aranan ve çok zorlama yer alan kişiler. Toplam 2 bin lira ile 4 bin lira arası ücret alıyorlar” diye konuştu.

Aykut Yeniçağ