4. Erciyes Mükemmellik Zirvesi

KAYSERİ (AA) – Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Endüstri 4.0'ı yakalamak zorundayız, bunu da ancak insanımızla başarabiliriz. Çocuklarımızı kaliteli ve doğru düşünebilir şekilde yetiştirmek zorundayız." dedi.

KalDer Kayseri Temsilciği tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen 4. Erciyes Mükemmellik Zirvesine katılan Pilavcı, günümüzde insanların inanılmaz bir bilgi bombardımanı altında bulunduğunu, bu nedenle doğru bilgiye ulaşmak için seçici olmak gerektiğini söyledi.

Dünyanın bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Pilavcı, şöyle konuştu:

"İş yapma biçimlerimiz değişiyor, okulda öğrendiklerimiz değişiyor bu nedenle hepimiz öğrenciyiz ve yeniden öğrenmek zorundayız. Belki eğitim sistemimizin de evrilmesi lazım. Teknolojinin artmasıyla beraber 'acaba Endüstri 4.0 korkutucu bir şey mi, işsizlik artacak mı, insanlar yapmakta oldukları işleri yapamayacak mı' kaygısı içindeyiz. Ancak bu yarışın dışında kalma şansımız da yok. Eğer rekabet gücümüzü korumak istiyorsak ülkemizin bu rekabette şansı olmasını istiyorsak koşmaya devam etmek zorundayız. Endüstri 4.0'ı yakalamak zorundayız, bunu da ancak insanımızla başarabiliriz. Çocuklarımızı kaliteli ve doğru düşünebilir şekilde yetiştirmek zorundayız."

Pilavcı, kalite olmadan sürdürülebilirlik ve verimlilik unsurlarının da eksik kaldığını, rekabet edebilme gücünün azaldığını dile getirdi.

İnsanların gelişen teknoloji karşısında umutsuzluğa düşmemesi gerektiğine dikkati çeken Pilavcı, "Bundan sonra yepyeni bir dünya var, yeni iş fırsatları ve iş yapma biçimleri var. Buna odaklanmalı ve bunun için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı aynı zamanda 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Tayfun Türkoğlu da gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yoğunluğunu daha çok hissettiren Endüstri 4.0 çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Günümüz iş dünyasında her türlü başarının iyi eğitilmiş insan ile elde edilebileceğine inandıklarını aktaran Türkoğlu, bu nedenle bu yılki zirvenin temasını "Mükemmellik yolunda insan 4.0" olarak belirlediklerini kaydetti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için gerek kamu kuruluşları gerek özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el ele çalışması gerektiğini dile getirdi.

Üç oturumla devam edecek zirveye farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin yanı sıra Ethem Sancak, Cevdet Alemdar, Nuri Refik Düzgören gibi sanayiciler de katılıyor.