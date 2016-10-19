4-ilde-elektrik-kesintisi

ADANA

Adana’nın Çukurova, Pozantı, Kozan, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağılım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim Cuma günü, Çukurova ilçesi Memişli Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle, 100.Yıl Mahallesi Dr. Vefalı Ahmet Bulvarı ile 85118, 85122, 85126 ve 85132 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması sebebiyle, Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Gençlik Caddesine 08:00-13:00 saatleri aralarında, Başarı Mahallesi Yakut Sokağa 12:00-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesi Güleryüz Sokağa 09:30-17:30 saatleri aralarında tesis çalışması sebebiyle, Pozantı ilçesi Yazıcak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle, Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Debboy Caddesi, Ulus Caddesi ve Ali Münif Yeğenağa Caddesi ile 24017, 24001 ve 24003 Sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 392, 393, 394 ve 395 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Kütüklü Mahallesi Kuzey Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle, Seyhan ilçesi Barış, Fevzipaşa, Demetevler, Aydınlar ve Yeşilevler mahallelerine 09:00-10:00 saatleri arasında, Fevzipaşa Mahallesi 48017, 48033, 48037 ve 48043 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülbahçesi Mahallesi 13302, 13304, 13306 ve 13300 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri aralarında bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Beyceli Mahallesine 13:00-17:00 saatleri aralarında, Çınarlı Mahallesi Hekimköy Bulvarı Sanset Villarına 09:00-12:00 saatleri aralarında tesis çalışması sebebiyle, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82074, 82082, 82102 ve 82134 Sokaklara 10:00-18:00 saatleri aralarında tesis çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Yarsuat ve Küçükkırım Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri aralarında tesis çalışması sebebiyle, Modernevler ve Türlübaş Mahallelerine 09:00-18:00 saatleri aralarında tesis çalışması nedeniyle, Yellibel Mahallesine 09:00-15:00 saatleri aralarında Bakım çalışması sebebiyle enerji verilemeyecek.

MERSİN

Mersin’in Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim Cuma günü, Faziletli ilçesi Üçtepe Mahallesi, Kocahasanlı Mahallesi Necdet Ünüvar Caddesi, Necdet Ünüvar (Merkez) Caddesi ve Necdet Ünüvar (Yeni) Caddesine 09:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisine 09:00-17:00 saatleri aralarında tesis çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile 35438, 35436, 35434, 35424, 35422 ve 35437 sokaklara 08:30-12:00 saatleri arasında, Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi, Deniz Caddesi, Meltem Caddesi, Uygur Caddesi, Üniversite Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Sahil Caddesi ile 49279, 49286, 49293, 49300, 49329, 49333, 49308, 49313, 49311, 49310 ve 49305 Sokaklara 13:00-16:30 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle, Mut ilçesi Hocalı Mahallesi, Hisarköy Mahallesi, Göcekler Mahallesi, Tuğrul Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Çatalharman Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Pamuklu Mahallesi, İbrahimli Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Çömelek Mahallesi, Çortak Mahallesi, Haydarköy Mahallesi, Çağlayangedik Mahallesi, Kışlaköy Mahallesi, Kurtsuyu Mahallesi, Özköy Mahallesi ve Aşağıköselerli Mahallesine 13:00-15:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Ayaştürkmenli Mahallesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, Canbazlı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi, Demircili Mahallesi, İmamlı Mahallesi, Kavak Mahallesi, Keşlitürkmenli Mahallesi, Kızılgeçit Mahallesi, Kocaoluk Mahallesi, Mağara Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Ören Mahallesi, Özboynu İnceli Mahallesi, Öztürkmenli Mahallesi, Seydili Mahallesi, Şahmurlu Mahallesi, Uzuncaburç Mahallesi, Yeğenli Mahallesi, Yenibahçe Mahallesi, Kıca Mahallesi, Çatak Mahallesi ileÇaltıbozkır Mahallesi Kıcabeleni, Yeniçıktı ve Sina mevkilerine 01:00-05:00 saatleri arasında, Gazi Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve Bahçem sokaklar ile Göksu Caddesine 13:00-18:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması sebebiyle, Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi Karaisalı Caddesine 08:30-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kurdali Mahallesi ve Mevlana Mahallesine 00:30-6:00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle, Yenişehir ilçesi Özgürlük Mahallesi 1756, 1766, 1773, 1760, 1762 ve 1771 Sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarına 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle, Eğriçam Mahallesi 2231, 2225, 2257, 2284, 2278, 2274, 2273, 2271, 2264, 2263, 2272, 2270, 2262, 2260, 2217, 2213, 2232, 2256, 22101, 22160, 2297, 22158, 22118, 2279, 22120, 2291, 22122, 22124, 22126, 22128, 22130, 22132, 2283 ve 2285 Sokaklar, Batıkent Mahallesi 2649, 2639, 2635, 2656, 2631, 2629, 2640, 2625, 2627, 2653, 2608, 2619, 2612, 2628 ve 2630 sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına 09:00-10:00 saatleri aralarında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

HATAY

Hatay’ın Altınözü, Antakya, Kırıkhan, Arsuz, İskenderun, Samandağ ve Payas ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Yayma A.Ş’den yapılan açıklamaya tarafından, 21 Ekim Cuma günü, Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Fatikli Mahallesine 09:00-17:00 saatleri aralarında tesis çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesine 12:00-17:00 saatleri aralarında tesis çalışması sebebiyle, Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesine 09:00-12:00 saatleri aralarında Bakım çalışması sebebiyle, Barbaros Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Fatih ve TMO Caddeleri ile 90 Sokağa 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi 169, 169/1, 169/2 ve 170 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi 136 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Çay Mahallesine 08:30-17:30 saatleri aralarında tesis çalışması sebebiyle, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesine 02:00-04:00 saatleri aralarında, Çöğürlü, Tekebaşı, Meydan ve Gözene Mahalleleri ile Meydan Jandarma Karakolu, GSM Baz İstasyonu, HATSU Trafoları, İl Özel Idare, Gürkal Taş Ocağı ve içme suyu trafolarına 09:00-14:00 saatleri aralarında, Çiğdede Mahallesi 196 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle, Payas ilçesi Şimşek Beyazıt Mahallesi Harun Soy Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye’nin merkez ve Kadirli ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağılma A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim Cuma günü, merkez ilçe Rahime Hatun Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi ve Şehit Kansu Küçükateş Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle enerji verilemeyecek.