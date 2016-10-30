4-ilde-elektrik-kesintisi

ADANA

Adana’nın Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Kozan, Tufanbeyli, Saimbeyli ve İmamoğlu, Feke ve Ceyhan ilçelerinde salı günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağılım A.Ş’den yapılan açıklamaya tarafından, 1 Kasım Salı günü, Pozantı ilçesi Zafer Mahallesi Karanfil Sokak’a 09:00-18:00 saatleri aralarında, Gökbez Mahallesi’ne 09:00-13:00 saatleri aralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13100, 13116, 13118, 13120, 13166, 13300, 13302, 13308, 13310, 13312, 13314, 13316 ve 13330 Sokaklar ile Abdurrahim Karakoç İlkokulu’na 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıyakup, Özgürlük, Sucuzade, Havuzlubahçe, Alidede ve Beşocak Mahalleleri ile Erdoğanlar Kerestecilik, Rozi Dokuma ve Petek Yemekçilik’e 11:00-13:30 saatleri arasında, Fatih Mahallesine 10:00-15:30 saatleri arasında, Şakirpaşa Mahallesi 42009, 42010, 42011, 42013 ve 42017 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1380, 1377 ve 1371 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Köprülü, Akıncılar ve Kazım Karabekir mahalleleri ile Köprülü Afiyet Iş Lisesi ve Yeni Adliye Sarayına 08:30-10:30 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.

Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Hoş, Balum Hatun, Kurultay ve Barçın sokaklarda 08:30-16:30 saatleri aralarında, Kozan ilçesi Taş Mahallesi Kale Sokak’ta 09:00-11:00 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Kirazlıyurt ve Çukurkışla mahallelerinde, Saimbeyli ilçesi Karakuyu Mahallesi Sülmen Sokak’ta, İmamoğlu ilçesi Uluçınar Mahallesi’nde, Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Kıy Sokak’ta 09:00-14:00 saatleri aralarında, Ceyhan ilçesi Küçükburhaniye Mahallesi’nde 08:30-16:30 saatleri aralarında, Burhaniye Mahallesi’nde 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

MERSİN

Mersin’in Akdeniz, Anamur, Faziletli, Mezitli, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağılma A.Ş’den yapılan açıklamaya kadar, 1 Kasım Salı günü, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’ne 00:30-06:00 saatleri aralarında, Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi Sinekhayri mevkisine, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Doktor Vefalı Ahmet Caddesi, Sümbül Cadde ve Kaşgar Sokak’a, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Zeytinli Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 39605, 39602, 39606, 39607 ve 39604 sokaklara, Silifke ilçesi Kocaoluk Mahallesi, Ayaştürkmenli Mahallesi, Sarıaydın Mahallesi, Kavak Mahallesi ve Mağara Mahallesi ile Çatak Mahallesi Öz mevkisi ve Ovacık Mahallesi Bozağaç mevkisine, Narlıkuyu Mahallesi Aladam Cadde’a 09:00-17:00 saatleri aralarında, Atayurt Mahallesi 116, 117, 118, 119, 120, 191 ve 192 sokaklara, Taşucu Mahallesi 52. Cadde’a 09:00-13:00 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Alifakı Mahallesi’nde 08:30-16:30 saatleri arasında, Karakütük Mahallesi’nde 09:30-12:30 saatleri aralarında, Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi, Atatürk Caddesi, 72 Cadde, 74 Cadde, 76 Cadde, 42 Cadde, 90 Cadde, 66 Cadde, 68 Sokak, 55 Cadde, 63 Sokak ve 25 Cadde’ta 14:00-15:30 saatleri arasında, İnköy Mahallesi ve Olukkoyağı Mahallesi’nde, Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi Akbelen Bulvarı ve Mutlu Otomotiv mevkisinde, Portakal Mahallesi Akbelen Bulvarı, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, 80021, 80023 ve 80029 sokaklar ve 203. Cadde’ye 09:00-17:00 saatleri aralarında elektrik kesintisine gidilecek.

HATAY

Hatay’ın Payas, Arsuz, İskenderun ve Defne ilçelerinde bakım ve tesis çalışmaları sebebiyle salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Yayma A.Ş’den yapılan açıklamaya kadar, 1 Kasım Salı günü, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Ahi Evran Caddesi’ne 08:30-17:30 saatleri aralarında, Arsuz ilçesi Üçgüllük, Derekuyu ve Kurtbağı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arpagedik Mahallesi Merkez Caddesi’ne 09:00-18:00 saatleri aralarında, İskenderun İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 155 Cadde’a, Piri Reis Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, 146 ve 166 sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi’ne 08:30-16:30 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Hasanbeyli, merkez, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde tesis çalışması nedeniyle salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Bölüştürme A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Salı günü, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit ve Kalecik Köyü’ne, merkez ilçesi Tehçi Köyü’ne, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Merkez Semt ve Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi’ne, Kadirli ilçesi Kerimli Köyü’ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.