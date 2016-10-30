4-ilde-elektrik-kesintisi

Başkent Elektrik A.Ş’den yapılan açıklamada, tesis çalışması ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 2 Kasım günü bir takım il ve ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Ankara’da kesinti yaşanacak ilçeler şöyle:

“Ankara ili Beypazarı ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hacıkara Mahallesi, Çankaya ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle Emekçi Blokları Mahallesi Mevlana Sokak, Çiğdem Mahallesi 1550-1564-1551-1589-1586-1588-1587-1584-1571-1559 – 1593-1591-1585-1574-1570-1590-1594-1573-1557-1577-1550/1 sokaklarına, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Sokağı’na enerji verilemeyecek.

Çankaya ilçesi 07.00-14.00 saatleri aralarında Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Bükülmez-Salkım Söğüt-Çetin Emeç-Virajlı-1361. sokaklarına enerji verilemeyecek.

Mamak ilçesi 09.20-17.20 saatleri aralarında Akşemsettin Mahallesi 1122/16 – 1122/17 – 1122/19 – 1122/11 – 1122/9 – 1122/13 – 1122/14 – 1122/18 – 1122/12 – 1122/10 – 1122/6 sokaklarına enerji verilemeyecek.

Sincan ilçesi 09.00 – 12.00 saatleri aralarında Mustafa Kemal Mahallesi Oğuzhan – Sakarya – Derya – Çakır – Fırat – Bayrak – Orhan Gazi – Varol – Ziya Gökalp – Eyüp – Kazım Karabekir – Yıldız – Yiğit – Melek – Hale – Lale – Yaprak – Gündüz – Transparan – 317. sokaklarına enerji verilemeyecek.”

Diğer kesinti yaşanacak il ve ilçeler şöyle:

“Karabük ili Safranbolu ilçesi 09.00 – 17.00 saatleri aralarında Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak-Cemalcaymaz Mahallesi Elfirek – Kale – Ünsal – Bestekar Niyazi Şengül sokakları, Emek Mahallesi Prof. Metin Sözen Sokak, Yenimahalle Mahallesi Prof. Metin Sözen Sokak.

Kastamonu ili Cide ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında Tarakçı köyü Mahallesi, Doğanyurt ilçesi Ortaburun köyü Sık Mahallesi, İnebolu ilçesine 09.00-17.00 saatleri aralarında Atabeyli köyü Merkez Mahallesi.

Kırıkkale ili Merkez ilçesi 09.00 – 16.30 saatleri aralarında Tepebaşı Mahallesi 635 – 634 – Mehmet Akif Cadde, Gürler Mahallesi İstiklal – 687 – Mehmet Akif – Cadde, Merkez ilçesine 09.00 – 12.30 saatleri aralarında Yenidoğan Mahallesi Bankalar Cadde Bahçelievler Mahallesi, Şehit Cevdet Ocak – Soka, Fatih Mahallesi 2643 – 2644 – 2651 – 2691 – 2700 – 2695 – Yunus Emre – 2693 – sokaklarına, Etiler Mahallesi 1120. Sokak, Fabrikalar Mahallesi 34. Cadde, Karşıyaka Mahallesi Şehit Ali Okatan- 2102 – 2108 – 2273 – 2274 – 2277 – 2278 – 2279 – 2280 – 2281 – 2282 – 2228 – 2234 – 2237 – 2223-Belediye Asfalt Şantiyesi ve Garajı-Yuva-Karşıyaka ve Selimözer mahalleleri.

Merkez ilçesi 13.30 – 16.30 saatleri aralarında bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Şehit Ölümsüz Öz – Şehit Ramazan Bekar – 2089 – 2063 – 2065 – 2067 – 2069 – 2071 – 2073 – 2066 – 2072 – 2074 – 2077 – 2078 – 2084 – 2086 – 2088 – 2079 – 2080 – 2082 – 2083 – 2087 – Şehit Cevdet Ocak – 2048 – Yeşilöz – 2075 – 2076 – 2085 – 2061 – 2062 – Vatan – Şehit Neşet Öcal – Şehit Dursun Doğanay – Şehit Mevlüt Aydın – 2090 – 2091 – 2092 – 2093 – 2094 – 2064 – 2100 – 2098 – 2095 – 2101 – 2093/1 – 2097 – 2096 sokakları.

Kırıkkale İli Merkez ilçesine 09.00 – 16.00 saatleri arasında Sanayi Mahallesi 1296 – 1297 – 1298 – 1295 – 1299 – Ş.Süleyman Demirel – 1122 – 1136 – 1139 – Tevfik Kış – 1309 – 1305 – 1306 – 1322 – 1323 – 1144 – 1300 – 1301 – 1303 – 1304 – 1315 – 1325 – 1282 – 1308 – 1314 – 1321 – 1324 – 1326 – Orhan Gazi – 1320 – 1291 – 1307 – 1281 – 1316 – 1317 – 1318. sokaklarına, Etiler Mahallesi Orhan Gazi – 1123 – 1140 – 1144 – 1136 – 1139. sokaklarına tesis çalışması ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle enerji verilemeyecektir.”