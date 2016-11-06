4-ilde-elektrik-kesintisi

Adana

Toroslar Elektrik Bölüştürme A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya kadar, 9 Kasım Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13111, 13113, 13165 ve 13167 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Huzurevleri Mahallesi 77027, 77030 ve 77028 sokaklara 13:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Pozantı ilçesi Fındıklı Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Galibiyet Mahallesi, Ender, Merve ve Bağımsızlık sokaklar 09:00-18:00 saatleri aralarında elektriksiz kalacak.

Çukurova ilçesi Huzuruvleri Mahallesi 77107 ve 77110 sokaklar ile Türkmenbaşı Bulvarı Seyhan Çıraklık Eğitim Merkezi, Sevinç Abla Kreş ve Türk Telekom’da 09:00-12:00 saatleri arasında, 100. Yıl Mahallesi’nde 02:00-03:00 saatleri aralarında elektrik kesintisine gidilecek.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi, 2439, 2444, 2438 ve 2437 sokaklara, Çelemli Mahallesi Batı Bölgesine 09:00-17:00 saatleri aralarında, Beyköy Mahallesi’ne 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Camuzağılı Köröküz Mahallesi’nde 09:00-14:00 saatleri arasında, Mithat Paşa Mahallesi’nde 13:00-17:00 saatleri aralarında, Sarıbahçe Mahallesi’nde 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Yumurtalık ilçesi Yumurtalık veZeytinbelli mahalleleri ile Askeri Dolum Tesisleri ve Triton Otel’e 09:00-15:00 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Yenicami Mahallesi Kürtpınarı, Kehaler, Afendi ve Körler Sokaklar, Akpınar, Doğanlı, Tozlu, Koccağız ve Damlalı mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Gökçeköy Mahallesi Kozalan Sokak’a 09:00-14:00 saatleri aralarında, Kozan ilçesi Hacıbeyli Mahallesi Karahoroz Cadde’a 09:00-13:00 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.

Mersin

Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi Harputlar mevkisinde 09:00-17:00 saatleri aralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi 1017 Sokak, Ermenek Sokak, İmam Hatip Cadde ve Güzeloluk Caddesi’nde 09:00-12:00 saatleri aralarında, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi 97011, 97002 ve 97008 sokaklar ile 219. Sokak, Karaisalı Caddesi ve Akbelen Bulvarı’nda 09:00-17:00 saatleri aralarında elektrik kesintisine gidilecek.

Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi, Alifakı Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi, Gökçebelen Mahallesi, Menteş Mahallesi 25126, 25122, 25120, 25169, 25109, 25119, 25131, 25133, 25137, 25139, 25172 ve 25159 Sokaklar, İstemihan Talay Bulvarı, Batıkent Mahallesi 2676, 26178, 26130, 2671, 2690, 2688, 2686, 2678, 2680, 2659 ve 2655 Sokaklar ile Nevit Kodallı Caddesi’ne, Gazi Mahallesi 1321, 1314, 1318, 1307, 1305, 1325 ve 1303 sokaklar ile Muğdat Cami mevkisine, Palmiye Mahallesi 1211, 1209, 1208, 1206, 1202 ve 1204 sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı, Pirireis Mahallesi 1116, 1115, 1121, 1117, 1113, 1107, 1101 ve 1106 sokaklara, Gazi Mahallesi 1315, 1313 ve 1302 sokaklar ile 2. Sokak’ye, Cumhuriyet Mahallesi 1605, 1630, 1621 ve 1617 sokaklar ile İsmet İnönü Bulvarı’na 08:30-16:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Hatay

Altınözü ilçesi Toprakhisar Mahallesi’nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesi’nde 09:00-12:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.

İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri aralarında, Kurtuluş Mahallesi 34 Cadde ile Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi ve 47 Cadde, Barbaros Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ve 124 Sokak’a 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Osmaniye

Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyü ve merkez ilçesi Tehçi Köyü’nde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri aralarında, Kurtuluş, Cumhuriyet ve Çiftlik mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.