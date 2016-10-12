ANKARA (AA) – 4. Nogay Türkleri Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Karakura Spor oldu.

Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şampiyonanın galibi Karakura Spor, 21-24 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak başka bir turnuvaya katılacak.

Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleli gençlerden oluşan takımın Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi. Günay, 9 takımın mücadele ettiği 4. Nogay Türkleri Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nda Kırkkuyu Spor ikinci ve Köstengil Spor’un üçüncülüğü elde ettiğini kaydetti.

Mustafa Günay, Norveç Nogay Türkleri Derneği, Hollanda Nogay Vakfı, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Almanya Temsilciliğine bağlı takımların mücadele edeceği futbol turnuvasında takımlarının ülkeyi temsil edeceğini sözlerine ekledi.