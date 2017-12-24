4 ton hamsi festivalde dağıtıldı
15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği Hamsi Festivali’ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Festivale Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Genel Sekreteri Mustafa Hamarat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, çevre belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Fatsa ve çevre ilçe belediyeleri tarafından başta Fatsa olmak üzere kurulan stantlarda bölge ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Festivalde hamsi yemekleri yarışması, Karadenizli balıkçı ve hamsi fıkraları, yöresel halk oyunları, mehteran konseri, Karagöz-Hacivat gösterileri yapılırken, TRT sanatçıları ve yerel sanatçılar da gün boyu sahne aldılar.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı konuşmada, “Gerçekten güzel bir organizasyon. Bu sene hamsinin çok olacağını umuyorduk ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Sezon erken bitti. Bizde sonuna yetişmiş olduk. Bu tür etkinliklerin amacı bir arada olmaktır. Karadeniz’in her yeri ayrı bir güzel” dedi.
İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Fatsalı Musa Yüksel ise, “Memleketimizdeki etkinliğe katıldık. Fatsa kabuğunu kırmış bir ilçedir. Bu tür festivallerin sıkça yapılması gerekiyor. Uykudan uyanması gerekiyor ilçenin. Kış gününde bu kadar kişinin olması festival özlemindendir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Festivalde 4 ton hamsi tüketildi.
Ahmet Altay
-
Bodrum’da fırtına kabusu
-
Bozdağ’dan Diyanet’e kadro müjdesi !
-
4 ton hamsi festivalde dağıtıldı
-
Şile’de batan ‘Bilal Bal’ isimli gemide son doğum günü
-
“1 Hadis 1 Kısa Film” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
-
Alanya’da araçların kar esareti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.