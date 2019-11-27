4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödüllü filmlerinin gösterimi yapıldı
NİĞDE (AA) – Niğde'de, "9 ülke, 9 şehir, 1 festival" sloganıyla düzenlenen 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında ödül alan 5 filmin gösterimi yapıldı.
Türk dünyasından 11 üniversitenin proje ortağı olduğu festivalde ödül alan "Ayana", "Kuşatma", "Orta Asya'dan Anadolu'ya Barak Türkmenleri", "Uçurtmanın Peşinde" ve "Yaşanan Tarih" filmleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde izleyiciyle buluştu.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, 4 yıldır Türk dünyasının kültürüne katkı sunmak ve öz değerleri belgesel marifetiyle dünyaya duyurmak amacıyla bu projeyi ortaya koyduklarını söyledi.
Projenin Niğde Ömer Halisdemir ile Yakın Doğu üniversiteleri, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetinin ortaklığıyla başlatıldığını belirten Demir, "Şu anda 4'üncüsünü 11 üniversitenin proje ortaklığıyla yaptığımız festivale, 9 ülkeden üniversite, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları destek verdi. Festivalimize 178 film müracaat etti. Bu filmleri profesyonel ve öğrenci kategorisinde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Demir, "Türk dünyası" diye bir gerçeğin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir Türk ailesi, Türk dünyası var. Bir tarafta çekik gözlü, bir tarafta sarı saçlı, bir tarafta çakır gözlü insanlarıyla kardeş topluluklar var. Birlikteliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe dünyada Türk'ün gücünü yenecek kimse yok. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'da Türk Devlet Başkanları Konseyinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7 ülke tek devlet' sloganını ortaya koydu. Biz de kültür sanat insanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler olarak bu ortaya konulan siyasi iradenin altını doldurduğumuz müddetçe bu kardeşlik hukukunu kimse bozamaz, kardeşlik hukukundan ortaya çıkan enerjiyi kimse alt edemez."
Rektör Vekili Prof. Dr. İlyas Gökhan da festivalin Türk kültürüne, İslam medeniyetine ve bütün dünyaya çok büyük değerler katacağını belirterek, "Üniversitenin böyle önemli bir festivale paydaş olması bizim için çok önemli." dedi.
Konuşmaların ardından izlenen 5 film, beğeni topladı.
Daha sonra Prof. Dr. İlyas Gökhan, Demir'e plaket verdi.
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