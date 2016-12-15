KONYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 4. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’nda dereceye girenleri açıkladı.

Avcı, bir otelde katıldığı Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında, yarışmanın Avrasya Yazarlar Birliği, Başbakanlık Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’nın Türk dünyasında yürütülen ilk edebi yarışma olduğuna işaret eden Avcı, etkinliğin Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun bininci yılında başladığını ve bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini vurguladı.

Avcı, yarışmaya TÜRKSOY ile Türk dünyasından yazar birlikleri ve edebiyat dergilerinin de katkı sağladığını ifade ederek, yarışmanın ilkinde Türkiye’den Asuman Güzelce’nin uluslararası ödülü kazandığını anımsattı.

Yarışmaya bu yıl 16 Türk devlet ve topluluğunun katıldığını belirten Avcı, ülkelerinde birinci olan hikayelerin Türkçe’ye çevrilerek uluslararası jüri tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

Avcı, yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye girenleri ise şöyle sıraladı:

“İran Azerbaycanı’ndan Gafur İmamızade Hiyavi’nin ‘Kırmızım’ hikayesi birinci, Mehmet Akif Duman’ın ‘Türbedar Risalesi’ hikayesi ikinci olurken, Kazakistan’dan Berik Şahanov’un ‘Üvey Ömür’ adlı hikayesi üçüncülüğe layık görülmüştür. Yarışmada teşvik ödülüne ise Azerbaycan’dan Terane Vahid’in ‘Ben Toz Tanesiyim’ adlı hikayesi seçildi.”

Ödüllerin 21 Aralık’ta Kazakistan’da Yazarlar Birliği Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği öğrenildi.

Öte yandan Avcı, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek, il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette İl Başkanı Musa Arat, Avcı’ya tablo hediye etti.