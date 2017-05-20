4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi

UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı” Selçuk Üniversitesin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2 gün süren programda, Enerji ve Cihaz Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Veri ve Iletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Afet-Tehlike Yönetimi kategorilerinde projeler sunuldu.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde projelerin sergilendiği programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, “Ilk üç sene boyunca Selçuk Üniversitesi Mühendislik Öğrenci Pazarı adıyla düzenlenen bu bilim ve teknoloji pazarını, bu sene kapsamı genişleterek KOP mesuliyet alanı içinde bulunan 8 il, 11 üniversitenin mühendislik fakültesinin katılımıyla organizasyon yapısı güçlendirilmiştir. 106 öğrencinin projesi bilim kurulu tarafından kabul edilmiştir, sergilenmeye değerinde bulmuştur. 106 projenin 66’sı Selçuk Üniversitesi, 40 adet diğer üniversiteler, toplam 17 ayrı üniversiteden 106 projenin değerlendirmesi yapıldı” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni zinde kılmak, mazlumların zinde kalması demek”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, “Giderek daha çok gelişmekte, daha kaliteli projelerle üniversitelerimiz ilk önce Selçuk Üniversitesi edinmek üzere öteki üniversitelerimiz ödüller almakta. Savunma sanayi son derece gelişiyor. İhtiyacımız olan o kadar fazla şeyi dışarıdan alırken, şimdi kendimiz üretmeye ve geliştirmeye başladık. Teknolojik gelişmeler bu bölgedeki üniversitelerin katkılarıyla geliştirilmiş, daha ileriye götürülmüştür. Dünyada baktığımız vakit Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlü kılması, bizlerin dinç kalması, bölgenin mazlumların zinde kalması demek. Bu yüzden kendi özümüze dönmeli, bilimsel olarak güçlenmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla yapmamız gerekir” diye konuştu.

“Bir ve beraber olduğumuz süre büyük işler başarırız”

Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara da, “Birliğimizin var olan gücünü el ele tutuşunca görebildik. Ara Sıra iki insanı bile bir araya getirebilmenin zor olduğu günümüzde, üniversiteleri bir araya getirebilen, bu birlikteliği sağlayan, vesile olan herkese teşekkür ederim. Yalnızca üniversiteleri yok, üniversite içinde olan çalışmaları sektöre aktarabilmek için birlikteliğin son derece manâlı olduğuna inanıyorum. Birlikteliğin getirmiş olduğu gücü kullanabilmek, bir araya geldiğimiz zaman ne büyük işler başaracağımızı görmek açısından bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Selçuk Üniversitesi, öteki üniversitemiz beraber yürüdüğümüz bu yolda büyük bir adım atıyor. İki önemli konumuz girişimcilik ve yenilikçilik. Üniversite kültürü; araştırma kültürünün olmasıdır” dedi.

4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu

4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı’nda bilim kurulu kadar değerlendirilen projeler, ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Enerji ve Alet Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Data ve Iletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Felaket-Tehlike Yönetimi kategorilerinde değerlendirilen projelerden birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri protokol üyeleri kadar verildi.

Programa ve ödül törenine Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Okumuş, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Selçuk Üniversitesi Teknokent Idare Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Selçuk Üniversitesi Aralıksız Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.