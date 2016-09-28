4 yaşındaki çocuğun yem makinesine kaptırdığı parmağı yerine dikildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğun besihanede elini yem makinesi kaptırması sonucu kopan parmağı Özel Konya Hospital’de yerine dikildi.

Beyşehir’in Doğanbey Mahallesi’nde yaşamış 4 yaşındaki Mehmet Dikte Alp, babasının besihanesinde amcasıyla birlikte yem kardığı sırada, sağ elini yem makinesinin kayışına kaptırınca parmağı koptu. Babası Mustafa Alp göre Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Emir Alp, yapılan birincil müdahalenin arkasında Özel Konya Hospital’e sevk edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ve ekibi göre ameliyata alınan ufak Alp’in kopan parmağı yerine dikildi.

Olayın olduğu sırada kendisinin inek sağdığını anlatan baba Mustafa Alp, “Mehmet Kesin amcasıyla beraber yem karıyordu. O ara işte yem makinesinin kayışına elini kaptırdı. Biz o an derhal çocuğu alıp Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürdük. Oradan bizi Konya’ya sevk ettiler. Ambulans ile buraya geldik. Allah razı olsun Tunç hocam buraya kabul etti bizi. Ameliyatı gerçekleştirdi. Çok şükür iyiyiz. Birkaç gün daha buradayız. Yapacakları kontrollerin ardından kopan parmak yerine harmoni sağlarsa iyileşme süreci devam edecek. Sağlamazsa süreç yeniden değişecek. Fazla teşekkürler Konya Hospital’e bizi buraya kabul eden Tunç hocama. Allah çalışanlardan da razı olsun. İnşallah bir daha sağlıklı günlerde geliriz” dedi.

Yapılan ameliyatla ilgili ekibi adına bilgi veren Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, parmaklardan bir tanesinin kökünden koptuğunu diğerinin ise ileri derecede hasarlı olduğunu söyleyerek, “Kopmuş parmağı yerine diktik. Ezilen ve yaralanan parmak içinde gerekli tedaviyi uyguladık. Şu an hastamızın kendisi ve parmaklarının durumu iyi. Kendisini takip ediyoruz. sonradan ise fizik tedavi uygulanacak” biçiminde konuştu.