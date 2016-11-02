ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan çiftçi Hürriyet Yalım, bahçesinde yaklaşık 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi.

Aşağı Çavundur Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Yalım, yetiştirdiği 150 santimetre çapında ve yaklaşık 40 kilogramlık bal kabağı, görenleri şaşırtıyor.

Bir arkadaşının tavsiyesi ile aldığı tohumları bahçesine ektiğini anlatan Yalım, AA muhabirine, elde ettiği mahsullerle verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl verimlerini denemek için ektiği kabakların 3 ayda aşırı bir şekilde büyüdüğünü kaydeden Yalım, elde ettikleri kabaklarını eşinin yardımıyla bahçeden evinin önüne getirdiğini orada da kilo ile sattığını ifade etti.

Yalım, herhangi bir gelirleri olmadığı için eşiyle kabak yetiştirip, satarak geçimlerini sağladıklarını belirterek, bal kabağının kilogramı 1 TL’ye alıcı bulduğunu dile getirdi.

Gelecek yıl kabağın çekirdeğini yeniden dikerek daha büyüklerini yetiştirmeye çalışacağını vurgulayan Yalım, ‘’Denemek amacıyla ektiğim için yaklaşık 7 dönümlük tarlanın bir kısmına bu kabak cinsinden ektim. Buna rağmen elhamdülillah bu yıl verimimiz çok güzel oldu. İnşallah gelecek yıl daha çok ekeceğiz. Küçük kabaklar kadar çok tercih edilmese de daha çok merak edenler ve kalabalık aileler bu kabaklardan alıyor. Zaten çoğu satıldı çok az sayıda elimizde kaldı.’’ dedi.

Yalım, daha önce bu kadar büyük kabak yetiştirmediğini aktararak, gelecek yıl daha büyüğünü yetiştirmeye çalışacağını sözlerine ekledi.