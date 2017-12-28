40 yıldır her gün yeni umutlarla denize açılıyor
İbrice Balıkçı Barınağı’ndaki teknelerine sabahın erken saatlerinde gelen Yaşar ve eşi Refiye Gürselli ağlarını örerek, ava hazırlanıyor. Sabah 07.00 sıralarında denize açılan balıkçılar, günün büyük bir bölümünü suda geçirerek, akşam saatlerinde geri dönüyor.
Geçimini balıkçılıkla sağlayan 55 yaşındaki Yaşar Gürselli, “Eskiden balıkçılık çok iyiydi. Satabileceğimiz kadar balık tutardık. Şimdi balıkçılığı bitirmek için uğraşıyoruz. Ama bitti. Balıkçılık zevkli bir iş” dedi.
“Balıkçılığı bitirecekler”
Büyük teknelerin yanlış avlanma teknikleri yüzünden balıkçılığın biteceğini ileri süren Gürselli, “Büyük tekneler yasak olmasına rağmen ışık yakarak, feci şekilde balık tutuyorlar. Balıkçılığı bitirecekler. Sezonda; hamsi, sardalye tutuyorlar ama katliam yapıyorlar. Biz kayığımıza gelerek, tezgahlarımızı kuruyoruz. Kısmetse lodostan sonra hazırladığımız ağları atacağız” şeklinde konuştu.
“Biz balıkçıların da suçu var”
Aile olarak balıkçılık yaptıklarını söyleyen Yaşar Gürseli, “40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ancak balıkçılık bitti. Bunun yaşanmasında biz balıkçıların da suçu var. Bu durum sadece iklimle ilgili değil. Bizim bölgemize trol avcılığı yok ama Enez ilçesinde yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Balık fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Gürselli, “Ancak balık yok. Balık tutabilirsek iyi para. Geçtiğimiz yıl göçmen 5-6 TL’den satılırdı. Bu yıl 12,5 TL. İyi para. Sabah 07.00 gibi ağları atmak için çıkarız, akşam 16.00-17.00’ye kadar kalıyoruz. Bazen de gece çıkıp sabaha karşı dönüyoruz. Balığın durumuna bağlı” dedi.
Balıkçılar, bilinçsiz avlanmanın karşısında gereken önemlerin alınmaması halinde durumun çok daha kötü olacağını dile getirdi.
Ayhan Gülver
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