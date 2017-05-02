400 yıllık mezar taşlarında kurşun izleri

Arasında Kadiriyye tarikatına mensup bir bilgin olan Es-Seyyid Hacı Yakup efendinin kabrinin de bulunduğu ve 400 takvim olduğu belirlenen tarihi mezarlık, kabir başlıklarıyla da uyarı çekiyor. Bekar genç kızların mezar taşlarında saç örgülerini simgeleyen kanalların, erkek mezarlarında da ölen şahsın kafasındaki kavuğu temsilci şekillerin kullanıldığı köfeki taşından yapılan mezar taşları hem bilimsel araştırmalara da konu oldu.

Köyün yaşlılarından Süleyman Coşkun (84), mezarlığın 400 yılı aşkın bir süreden beri burada olduğunu, Rus işgali esnasında Ermeni çetelerine mensup kişilerin mezarlıktaki baş ayaklarına kurşun sıktığını ve izlerinin hala taşların üstünde olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden Reha Şimşek ise daha mezarlıkla ilgili araştırma yaptıklarını ve mezarlıkların 400 sene önceye dayandığını saptama ettiklerini söyledi. Baş ayaklarının şeklinin de eski yıllarda ölen kişinin kafasında ne varsa o şekilde yapıldığını, o dönemde kavuk takıldığı için mezar başlarının da kavuk şeklinde olduğunu ifade eden Yıldırım, “Öbür mezarlıklarda var burada. Buradaki mezarlıkların genelinin asker olduğunu öğrendik” dedi.

Uzun yıllar yurt dıştan yaşayan köy sakinlerinden Miraç Cafer Öztürk (71) ise mezarlıktaki bir mezar taşını göstererek, “Bu kabir taşı bekar bir kızın mezarı. Evlenme çağında öldüğü için kabir taşına saç örgülerini işlemişler” dedi.

Mezarlıkta en eski kitabenin 1771 tarihini taşıdığı ve Es-Seyyid Hacı Yakup Efendiye ait olduğu belirlenirken, sülüsle yazılmış misket baş ayaklarının da bulunduğu mezarlıkta ayrıca Üçüncüzade Hüseyin Süleyman Bey’e ait mezarlar da bulunuyor.

Köy muhtarı Mevlüt İlhan fazla sayıda kitabenin bulunduğu merkez mezarlığının bugüne kadar köylüler kadar korunduğunu belirterek, “Kabir kitabelerini birer tarihi vesika olarak görüyoruz. Lüzum yapılışları gerekse üzerinde yer alan yazıları ile bizlere manâlı mesajlar veriyor” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin