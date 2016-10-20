42 DEAŞ ve 13 PKK hedefine atış yapıldı!

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni yoklama altına aldığı bölgede yer alan 18 hedefe 26 bomba atıldığı bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ ilk önce elde etmek üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğimizi artmak ve Koalisyon Güçlerine takviye atamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin milletlerarası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Yasal Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

Azaz-Rai-Cerablus hattında, gelişmelere yönelik zorunlu güvenlik tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede arama/tarama, keşif, gözcülük yapma, maksat tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkacak fırsat hedeflerini etkisiz ülkü getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda bir rakip şehit olduğu, bir muhalifin ise yaralandığı belirtilerek destek sağlayan unsurlarda zayiat ve zarar meydana gelmediği vurgulandı.

PYD/PKK, Bab istikametindeki beş meskûn mahal (Al Hasi, Eashiyah, Urum Al Qurah, Wardiyah, Kawl Suruj) ve Shahba Barajı’nı ele geçirerek yoklama altına aldığı alanının doğuya doğru genişletildiği açıklama edildi.

Rakip unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yanlamasına 155 meskûn mahalde (takriben 1260 km²) denetim sağlandığı belirtildi.

Kasıt saptama vasıtaları ile tespit edilen 42 DEAŞ TÖ hedefine ve 13 PYD/PKK hedefine ateş yardım vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ ve PYD/PKK TÖ mensupları baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden mahrum bırakıldığı kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni denetim altına aldığı bölgede yer alan 18 hedefe 26 bomba atıldığı vurgulanarak, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma/barınma ve tabanca/mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz yapı, bir zırhlı vasıta ikisi silahlı dört aracın imha edildiği belirtildi. Harekât sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK TÖ unsurunun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirildiği açıklama edildi.

Koalisyon güçleri kadar; Taanah’da saptama edilen DEAŞ TÖ unsurlarına karşın icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 1 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz ülkü getirildiği bildirildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek karşılayan patlayıcı madde saptama ve yıkım timleri göre 10 EYP kontrollü olarak yıkım edildiği, harekâtın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 218 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz ayla getirildiği açıklama edildi.

Azaz-Rai-Cerablus hattında, gelişmelere yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, halen yoklama edilen bölgede buluş, gözcülük yapma, amaç tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkacak fırsat hedeflerini etkisiz ülkü getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edilmesinin planlandığı vurgulanarak şöyle denildi:

“Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz buluş ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri göre kullanılan ve sınır bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına yardım veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın hasar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda maksimum hassasiyet göstermektedir.”