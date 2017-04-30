43 yıllık anahtarcı İsmail Topçu: Mesleğimi devam ettirecek çocuğum da yok çırağım da

“Yeni cins bu müşteri mesleklere yanaşmıyor. Günümüz gençliğinde ümidimiz değil, çırak sıkıntısı yaşıyoruz, bana gelen 12-15 yaş arasındaki genç ‘bana ne değin para verirsin’ diye geliyor. Meslek öğrenmek için gelmiyor” diyen İsmail Topçu, “Iş şekil değiştiriyor fakat çıraklar şekil başkalaşmak yerine yerlerinde sayıyor. 20-30 yıl önce şu lahza kullandığımız hiçbir cihaz yoktu. Anahtarların şekilleri de daha farklıydı. Kalın ve büyük anahtarlar vardı. Elle yapılan anahtarlar sürecinden makinelerle yapılan anahtarlar dönemine geçtik. Makineler anahtarları yapıp verse de yine kurulum ve son şeklini verme açısından biz ustalara ihtiyaç var. Çırak yetiştiremediğimiz için de yeni cins hazıra yöneliyor” diye konuştu.

Her Işin Altından Kalkan çırakların yetiştirilebilmesi için eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Topçu, “Hazır aldığı ürünü kullanmasını dahi bilmeyen kişiler var. Eğitimle birlikte kalifiye çıraklar da yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Çırağın becerisine tarafından eğitim daha önemli bir hal almakta ben elektrik mühendisliğini isterken ailem beni o dönem şartlarında normal liseye gönderdi. Ben keza elektrik alanında çalışıp hem de mühendislik okumuş olsaydım çok başarılı olurdum diye düşünmekteyim. Devlet politikası ile gençlerimizi de bu şekilde yönlendirirsek ilerisi için daha başarılı kişiler yetiştirmiş oluruz ”ifadelerini kullandı.

Enderhan Öz