450 torunuyla gençlere meydan okuyor

Başından 3 izdivaç geçen devlete ait kayıtlara kadar 96 yaşındaki Şahi Tayurak’ın toplamda 7 çocuğu oldu. Şu lahza Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Alipaşa semtindeki evde ufak oğlu ile birlikte yaşamış Şahi ninenin, gözlerinin az görmesi dışında herhangi bir afiyet sorunu yok. Az Kalsın bir asrı deviren Şahi Nine’nin sağlıklı kalmasının sırrı ise uyumlu sabahtan kahvaltısı yapmak. Atatürk’ün Silvan’a gelişini gören ve Şeyh Said’i hatırlayan Şahi Nine’nin aklında kalan en kayda değer lahza ise kıtlık dönemleri. Bu dönemlerde insanların açlıktan öldüğünü, bazılarının da insan eti yiyerek hayatta kaldığını anımsayan Şahi Nine, torunlarının sayısını ise bilmiyor.

90 yaşındaki kızı ile arasında 7 yaş fark görünüyor

Elinde hicri ve miladi döneme ait iki nüfus kağıdı yer alan Şahi Nine, 5. çocuğunu doğurduğunda bile hemen şimdi kimliğinin olmadığını söylüyor. Aradan geçen uzun zamanın arkasından kendisine kimlik çıkarılan Şahi Nine’nin yaşı, 01.07.1919 olarak düzenlenirken, kayıtlara ise kızı kızının yaşı 06.01.1926 olarak geçti. Kimliğe tarafından kızından yalnızca 7 yaş büyük görünen Şahi Nine, yaşının 130’dan artı olduğunu bahis ediyor.

Beraber yaşadığı oğlu Cemal Tayurak ise büyüklerden aldıkları bilgilerle annesinin yaşının 130’dan fazla olduğunu bahis ederek, “hemen 5. kuşak torununu görmüş. Türkiye’nin her yerinde torunları var. Tahminime kadar 450 torunu var. Büyük ablam ile aralarında 7 yaş görünüyor, bu da kimliğe yaşının yanlış vurulduğunu ortaya çıkarıyor. Annemin gerçek yaşının ortaya çıkarılması için alıştırma yapılmasını istiyoruz” dedi.

Annesiyle arasında 7 yaş ayrım görünen Telliye Tayurak ise, “Annemin yaşı fazla, bunu biliyoruz. Benim yaşım 100’e dayandı. Çok şükür sağlığı yerinde, ben babamı görmedim. Geçmişe ait fazla pozitif şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

Kültürlü Yorat

