46. Hitit Rallisi 16 Kasım'da Ankara'da start alacak
ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hitit Rallisi'nin Ankara’nın bir markası olduğunu belirterek, "Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını artırma görevi bizlere düşüyor." ifadesini kullandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği “2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası”nın son yarışı olan ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, 16-17 Kasım'da Ankara’da düzenlenecek.
Ralli öncesinde ATO'daki basın toplantısında konuşan Baran, "Ankara’nın önemli değer ve markalarının bir araya geleceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu öncesinde Hitit Rallisi de evine dönüyor. Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını artırma görevi bizlere düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Baran, başkentin önemli spor dallarına ev sahipliği yapmasını önemsediklerini belirterek, organizasyonun sadece otomobil yarışı için değil, Ankara'yı geliştirmek ve marka haline getirmek için de yapıldığını aktardı. Baran, şöyle devam etti:
"ATO olarak düzenlediğimiz Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Türkiye’nin marka alanında en büyük buluşmalarından birisi olacak. Etkinlik kapsamında, girişimcilik, markalaşma ve marka yönetimi, reklamcılık, pazarlama ve pazarlama yönetimi, inovasyon gibi markalaşmayla ilgili tüm konular ele alınacak ve deneyimler paylaşılacak. Buluşmada 100’den fazla oturum, sertifikalı eğitim programları, sergiler, imza günleri, kariyer ve sohbet saatleri, yarışmalar gibi birçok konuda yaratıcı etkinlikler düzenlenecek. Şehrimizi de ülkemizi de marka haline getirerek ekonomik gelişmişlik seviyemizi yükseltmemizin yolu, herkesin marka bilincine sahip olmasından geçiyor."
– "Türkiye'nin devam eden en eski rallisi"
ANOK Başkanı İbrahim Çağrı Nerkiz de 46. Hitit Rallisi'nin Türkiye'nin devam etmekte olan en eski rallisi olduğunu söyledi. Son 10 yılda bu ralliyi sadece 1 kez başkentte organize edebildiklerini anımsatan Nerkiz, ATO, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Armada Alışveriş ve İş Merkezi, Petlas, Fora Mobil Araç Takip Sistemleri, Avis, Cankay, Ankara Kent Konseyi ve Albinasoft'un destekleriyle tekrar Ankara'da bir araya gelme şansını yakaladıklarını söyledi.
Nerkiz, Hitit Rallisi'nin 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na aday yarışlar içinde olduğunun altını çizdi.
ATO önünden cumartesi verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde, Armada Alışveriş Merkezi otoparkında seyirci özel etabı gerçekleştirilecek. İkinci gün 90 kilometresi özel etap olarak geçilecek ralli, toplamda 370 kilometrenin tamamlanmasıyla sona erecek.
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46. Hitit Rallisi 16 Kasım'da Ankara'da start alacak
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