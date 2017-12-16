48 yıldır terzilik yapıyor
Şaphane’de 48 yıldır aynı iş yerinde terzilik yapan Tire, genç yaşta öğrendiği mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
Mesleğine doyamadığını ve severek bu işi yaptığını anlatan Tire, ”Mesleğimi 48 yıldır zevkle severek yapıyorum ve halen mesleğime doyamadım. Birçok eleman yetiştirdim, çoğu İstanbul’a büyükşehirlere gittiler, orada konfeksiyonlarda çalışıyorlar. Zaten şu anda da çırak bulmak mümkün değil. Kendi başımıza çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Eskiden takım elbise diktirmek moda idi klasik ve kaliteli takımlar insanların vazgeçilmeziydi. Tabi zamanla bu takım elbise dikme işi de yavaşladı. İnsanlar mağazalardan istedikleri şekilde takım elbiselerini alıyorlar ama yinede zevkine düşkün kişiler özel takım diktirmeye devam ediyor, bizde en güzel hizmeti elimden geldiği kadar sunuyoruz” dedi.
Terzilik adına kurs açılmasını ve mesleğin tekrar canlanmasını istediğini belirten Tire, “Terzilikte dikiş yüzüğü kullanan kişi kalmadı, el işi yapacak düğme dikecek kişi kalmadı. Terzilik adına bir kurs açılsa ve bizlerde eğitici eğitmen olarak başlarında bulunsak sanatımız ölmez. Artık terzilik mesleği bitiyor. İşçi eleman, kalfa, çırak yetişmiyor. Bütün münevver ve okumuş insanlar karşımızda prova yaparken esas duruşa alırdık biz, sanatımız kıymetli bir sanattır. Ama maalesef şimdikiler hazıra alışmış” diye konuştu.
Yunus Daşdemir
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