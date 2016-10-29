493 çocuk bando eşliğinde AVMde yürüdü

Görsel bir şölene dönüşen yürüyüşte, hem izleyenler hem de çocuklar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadılar. Yürüyüş sonunda Prof. Dr. Orhan Kaide başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince rekor kayıt edildi.

AVM’nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması, bir AVM içerisinde bugüne dek en yüksek katılımcı sayısı ile gerçekleştirilen yürüyüş olarak da bambaşka bir yük kazandı.

Prof. Dr. Orhan Kural, yapılan etkinlik ve kırılan rekor için şöyle konuştu: ”Gençler son yıllarda sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Bu insanları etkiliyor. Toplum karşısındaki sorumluluklarını azaltmış oluyorlar. Japonya’da her okul haftada bir kere sosyal etkinliğe bulunma zorunda. Bu orada zorunlu. Bu yaptığımız etkinlik gençlerin buluşmasıdır. Kendimce birincil planda onların sosyalleşmesi açısından çok önemli. Hem bir maksat ile buluştuk. Atamızın bize hediye ettiği, Cumhuriyete daha fazla sarıldık. Buda beni sevindiriyor. Bugün İstanbul’un ayrı yerlerinden gelen 493 çocuk ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ için toplandılar. Güzel bir katılım oldu ve büyük heyecan yaşandı. Bu şart beni çok sevindirdi Bu Nedenle Dünya Çocuk Rekorlarının 66’ncı Rekorunu büyük sevgi ve coşkuyla kayıt ettik ve imzaladık. Dilerim, Cumhuriyette nice yıllarda bir araya geliriz.”

Öğrencileri ile rekor etkinliğine gelen hoca Didem Savaşer Erdoğan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hatırasına yapmak için burada öğrencilerimiz ile toplandık. Bu coşkuyu birlikte yaşamak için buradayız. Topluluk geldik. Geleceğimizin hoş olması için bu nesil organizasyonların çoğu kez yapılması lüzumlu. Bu coşkuyu defalarca beraber ve daha fazla yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.