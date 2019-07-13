5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi

ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dün gerçekleştirilen "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması"nda, 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 809 paket kaçak sigara, 940 puro/sigarillo ve bin 662 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" düzenlendi.

İl emniyet müdürlüklerindeki birimlerden bin 155 ekipte görevli 3 bin 502 personelin katıldığı uygulamada, bin 423 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde 126 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 12 şüpheli gözaltına

alındı, aranan 6 kişi yakalandı.

Aramalarda, 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, bin 662 litre sahte alkollü içki, 264 litre etil alkol, 918 boş şişe, 750 içki şişesi kapağı, 7 şişe içki

aroması, 451 sahte bandrol, 347 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 850

içki etiketi, 12 bin 262 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 809 paket kaçak sigara ve 940 puro/sigarillo, 124 kilogram nargile tütünü, 95 elektronik sigara, 9 bin 450 sigara sarma kağıdı, 4 bin 161 cinsel içerikli ürün, 7 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 460 mermi ve 3 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

5 sahte alkollü içki imalathanesine de baskın düzenleyen ekipler, ayrıca 5 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin

olmadığını tespit etti.