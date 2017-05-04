5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali Vanya Dayı ile başladı

Dilek Sabancı Tiyatro Festivali, Selçuk Üniversitesi konservatuvar öğrencilerinin sahnelediği ‘Vanya Dayı’ ile perdelerini araladı.

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Her sene genç tiyatrocuları ağırlayan, yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşan ve gelenekselleşen Dilek Sabancı Tiyatro Festivali’nin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim vakfımız için sürdürülebilir işler çok değerli. Bu festivalin de daha nice yılları olmasını dilerim. Bu tiyatro festivalimizi fazla önemsiyoruz. Sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Heyecanla oyununuzu da bekliyoruz. Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını istiyoruz. Cümbür Cemaat için erişilebilir olmasını istiyoruz. bu nedenle de kültür-sanatı desteklemek bizim önceliklerimiz aralarında. böylece de Dilek Sabancı Hanım, bu konservatuvarı fazla özverili bir çalışmayla hayata geçirmişti. Dünyayla bütünleşmek, sanatın iki taraflı diliyle konuşmak ve geleneksel değerleri teşvik etmek için biz bu etkinliklere destek veriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz” dedi.

“Üniversite olarak kültür ve sanatta da iddialıyız”

Açılışta söz bölge Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi 42. yılını yaşadığı bugünlerde kurumsal altyapısını oluşturmuş, ülkemizin köklü üniversitelerinden biridir. Üniversiteler ülkelerin gelişmelerinde motorize gücü temsil ederler, rotayı çizerler ve geleceği planlarlar. Bizler Anadolu’nun merkezinde Selçuklu mirasının göbeğinde kurulu bir üniversite olarak kendimize farklı misyonları da yükledik. Bunların başında kültür ve sanat geliyor. Ecdadımız bin yıldır bu topraklarda varlığımızı sürdürecek temelleri 1071’de atmıştı. Biz bu coğrafyada iki büyük medeniyet kurduk. Acilen ise üçüncü büyük medeniyetin inşa edilme sürecini yaşıyoruz. Medeniyet insanlığın tarihinde ulaştığı zirvedir. Üçüncü medeniyetimizin eşiğindeyiz. Medeniyetimizi oluşturacak üç esas öğe vardır. Veri, inanç ve kültür-sanattır. Her alanda eğitim-öğretim hizmetini sürdüren Selçuk Üniversite olarak kültür ve sanatta da iddialıyız. Bizi gösterişli kılan okullarımızdan biri de Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarımızdır. Buranın yapılmasında katkısı olan emeği geçen ilk olarak Sabancı ailesi elde etmek üzere geçmiş yöneticilerimize hem teşekkür ediyorum. Bizi bu alanda güçlü kılmıştır. Çünkü sanatı geliştirmek ve hizmet vermek için binaya gereklilik vardır. Burada eğitim alıp da bizi temsilci çok manâlı sanatçılarımız vardır ve olmaya da devam edecektir. Bu gelişmeler bize gurur veriyor ve mutlu ediyor. Bu alanda da geleceğe belli adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

Festival “Vanya Dayı” ile başladı

Açılış konuşmaların peşinde, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve övünç konuklarına plaket takdim edildi. Ardından, Selçuk Üniversitesi öğrencileri göre ‘Vanya Dayı’ isimli festivalin birincil oyunu sergilendi.

Selçuk Üniversitesi’nin açılış oyununun arkasında, şenlik kapsamında, 5 gün her tarafında her gün saat 20.00’de oyunlar tiyatroseverlere bedava olarak sahnelenecek. Festivalde, Uludağ Üniversitesi ‘Üçgenin Taban Olmayan Kenarı Bacak Fabrikası’, Hacettepe Üniversitesi ‘İstanbul Efendisi’, Anadolu Üniversitesi ‘Kuşlar Meclisi’ ve Çukurova Üniversitesi ‘Çığ’ isimli oyunları seyirciyle buluşacak.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Istek Zerenler, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Idari İşler Müdürü Hilal Yöney, Eğitim Programları ve Kalıcı Eserler Sorumlusu Elif Alişoğlu Çankaya, İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, sinema yönetmenleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.