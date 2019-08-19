5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
KAYSERİ (AA) – Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Kamu-Sen il temsilcileri tarafından 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen üyeleri, devam eden toplu iş sözleşmesine tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, toplu sözleşme görüşmelerinin normal seyrinde ilerlemediğini öne sürdü.
Ne yetkili konfederasyonun ne de işveren tarafının konuları müzakere etmeye yanaşmadığını iddia eden Ünal, "Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konular masadan kaçırılıyor.
Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir." diye konuştu.
– Kırşehir
Kırşehir'de Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk, Cacabey Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 3 milyon memur ve 2 milyon emekli ile ailelerini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu savundu.
Hükümetin yaptığı teklifi kabul etmediklerini belirten Türk, "Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. 420 bin üyemizle, haklarımız için yapılacak her türlü mücadeleye yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla desteğe hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz." dedi.
– Niğde
Niğde'de Kamu-Sen İl Temsilci Vekili Murat Kestek, sendika üyeleriyle Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinin hayal kırıklığına doğru gittiğini savundu.
Toplu sözleşme görüşmelerinin başından beri bütün meselelerin masaya getirilip müzakere edilmesi için mücadele ettiklerini belirten Kestek, "Süreç henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken sözleşmeliler, vergi dilimleri, yardımcı hizmetliler, ek gösterge, bayram ikramiyesi gibi konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyorum. Gelin bir memur paketi hazırlayalım ve bu saydığım konuları 1 Ekim'de TBMM gündemine getirerek memurların yaralarını saralım." diye konuştu.
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