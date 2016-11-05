5 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere tarafından, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Çankırı ile bu sabahtan saatlerinde Marmaris çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği varsayım ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacak, öteki yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genelde güneyli, Karadeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17

İstanbul: Parçalı fazla bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve fazla bulutlu 22

Adana: Eksik bulutlu ve açık 25

Antalya: Eksik bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve eksik bulutlu 18

Erzurum: Eksik bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19