Ana Sayfa   >   Genel   >   5 kente zirai don uyarısı

5 kente zirai don uyarısı

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün ast olduğu Meteoroloji 13.

04 Kasım 2016 Cuma, 11:49
5-kente-zirai-don-uyarisi

Benzer Konular

obeziteye-karsi-sokak-ortasinda-zumba
Obeziteye karşı sokak ortasında zumba
sisen-karnindan-cikanlar-sasirtti
Şişen karnından çıkanlar şaşırttı

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün ast olduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Yöresel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, ”Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Rüzgar öbür yönlerden hafif kuvvette esecektir. Alan genelinde yer yer hafif don hadisesi beklendiğinden zirai faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlarımızın özenli ve özenli olmaları gerekmektedir” denildi.
öte yandan merkez hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik olmayacağını bildirildi. 

5 kente zirai don uyarısı don haberler kente zirai

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet