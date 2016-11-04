5 kente zirai don uyarısı

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün ast olduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Yöresel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, ”Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Rüzgar öbür yönlerden hafif kuvvette esecektir. Alan genelinde yer yer hafif don hadisesi beklendiğinden zirai faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlarımızın özenli ve özenli olmaları gerekmektedir” denildi.

öte yandan merkez hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik olmayacağını bildirildi.