5 kilogramlık mantar şaşırttı

Batman’ın Kozluk ilçesinde dağ eteklerinde topladığı bitkileri satarak geçimini karşılayan Mahmut Yıldırım, sabah saatlerinde bitki biriktirmek için Helkız Dağı’na çıktı. Mantar toplayan Şimşek, dağ eteğinde karşılaştığı 5 kilogramlık mantarı görünce gözlerine inanamadı. Bulduğu mantarı yerinden söken Şimşek, Kozluk ilçesindeki ahali pazarına getirerek, kilogramı 100 TL’den satışa sundu. Mantarı gören vatandaşlar da şaşma yaşadı.

Mantarın yöre halkının geçimini sağlama kaynağı olduğunu belirten Yıldırım, “Her sabah olduğu gibi bu sabahta mantar biriktirmek için dağ eteklerine çıktım. Ufak mantarları toplarken eteklerde herkes 5 kilogramlık dev mantarlarla karşılaştım. Gözlerime inanamadım. Mantarı söküp pazara getirdim. Mantar severlerin ilgisi yoğun oldu” dedi.

Mehmet Şükrü Şimşek