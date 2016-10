5. kuşak, 450 torun!

Başından 3 evlilik geçen resmi kayıtlara kadar 96 yaşındaki Şahi Tayurak’ın toplamda 7 çocuğu oldu. Şu lahza Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Alipaşa semtindeki evde ufak oğlu ile birlikte yaşayan Şahi ninenin, gözlerinin az görmesi açık havada herhangi bir sağlık sorunu yok. Az Kalsın bir asrı deviren Şahi Nine’nin dinç kalmasının sırrı ise düzenli sabahleyin kahvaltısı yapmak. Atatürk’ün Silvan’a gelişini görebilen ve Şeyh Said’i hatırlayan Şahi Nine’nin aklında kalan en kayda değer an ise kıtlık dönemleri. Bu dönemlerde insanların açlıktan öldüğünü, bazılarının da insan eti yiyerek hayatta kaldığını anımsayan Şahi Nine, torunlarının sayısını ise bilmiyor.

90 yaşındaki kızı ile arasında 7 yaş ayrım görünüyor

Elinde hicri ve miladi döneme ait iki nüfus kağıdı bulunan Şahi Nine, 5. çocuğunu doğurduğunda bile hemen şimdi kimliğinin olmadığını söylüyor. Aradan geçen uzun zamanın ardındaki kendisine kimlik çıkarılan Şahi Nine’nin yaşı, 01.07.1919 olarak düzenlenirken, kayıtlara ise kızı kızının yaşı 06.01.1926 olarak geçti. Kimliğe tarafından kızından yalnızca 7 yaş büyük görünen Şahi Nine, yaşının 130’dan artı olduğunu iddia ediyor.

Beraber yaşadığı oğlu Cemal Tayurak ise büyüklerden aldıkları bilgilerle annesinin yaşının 130’dan pozitif olduğunu iddia ederek, “şu anda 5. kuşak torununu görmüş. Türkiye’nin her uygun torunları var. Tahminime kadar 450 torunu var. Büyük ablam ile arasında 7 yaş görünüyor, bu da kimliğe yaşının hatalı vurulduğunu ortaya çıkarıyor. Annemin hakiki yaşının ortaya çıkarılması için alıştırma yapılmasını istiyoruz” dedi.

Annesiyle aralarında 7 yaş fark görünen Telliye Tayurak ise, “Annemin yaşı fazla, bunu biliyoruz. Benim yaşım 100’e dayandı. Fazla şükür sağlığı uygun, ben babamı görmedim. Geçmişe ait çok artı şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

Okumuş Yorat